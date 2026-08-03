مەغریب بە فەرمی وردەکاریی روداوەکانی سەبتە و مەلیلیە ئاشکرا دەکات

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وەزارەتی ناوخۆی مەغریب رایگەیاند، نزیکەی 40 هەزار کەس هەوڵی بەزاندنی سنوورەکانی شاری سەبتەیان داوە، هاوکات 1135 کەسی دیکەش هەوڵیان داوە بەرەو شاری مەلیلیە بپەڕنەوە.

دووشەممە 3ـی ئابی 2026، گوتەبێژی وەزارەتی ناوخۆی مەغریب لە بەیاننامەیەکدا رونیکردەوە، ئەم ئامارانە لەسەر بنەمای داتای وردی ئاماری و سیستمی چاودێریی مەیدانیی دەسەڵاتە پەیوەندیدارەکان کۆکراونەتەوە، جەختیشی کردەوە ئەم دەرئەنجامە سەرچاوەی فەرمین و پێچەوانەی ئەو ئامارە ناڕاست و بێبنەمایانەن کە لە هەندێک شوێن بڵاو کراونەتەوە.

لە بەیاننامەکەدا هاتوە، لە چوارچێوەی هەماهەنگی لەگەڵ لایەنی ئیسپانی، رێگە بەو کەسانە دراوە کە ویستویانە بە ئارەزوی خۆیان بگەڕێنەوە و دەروازەکان بە رویاندا کراونەتەوە، ئەمەش بوەتە هۆی ئەوەی هەنگاو بە هەنگاو دۆخی ناوچەکە ئاسایی ببێتەوە.

سەبارەت بە قوربانییەکان، وەزارەتی ناوخۆ ئاماژەی بەوەکردووە، 11 کەس لەو رووداوەدا گیانیان لەدەستداوە، هاوکات 10 کەسی دیکە لە نێو ئاودا لە کەشتییەکاندا کەتوونەتە خوارەوە و خنکاون، هەروەها باس لەوە کرا کە پرۆسەی دڵنیابوونەوە لە ناسنامە و رەگەزنامەی قوربانییەکان بە هەماهەنگی لەگەڵ دەسەڵاتدارانی ئیسپانیا بەردەوامە بۆ تەواوکردنی رێکارە یاسایی و کارگێڕییەکان بۆ گەڕاندنەوەی تەرمەکانیان.

وەزارەتی ناوخۆی مەغریب جەختی کردەوە، روداوەکانی سەبتە و مەلیلیە لەخۆڕا نەبون، بەڵکو ئەنجامی چەند هۆکارێکی تێکەڵ بون، لەوانە خراپ بەکارهێنانی لایەنی دیجیتاڵی، بڵاوکردنەوەی زانیاریی چەواشەکارانە، دەوری باندەکانی قاچاخی مرۆڤ و تێگەیشتنی هەڵە بۆ رێکارە یاساییەکان کە وای نیشان داوە چونە ناو ئەوروپا کارێکی ئاسانە.

لە کۆتاییدا، مەغریب پابەندبونی خۆی بە بەهێزکردنی هەماهەنگییە نێودەوڵەتییەکان بۆ روبەڕوبونەوەی کۆچی نایاسایی دوپات کردەوە. هاوکات داواکاری گشتی لێکۆڵینەوەی یاسایی لەسەر روداوەکان دەستپێکردوە بۆ دۆزینەوەی لایەنە بەرپرسیارەکان و گرتنەبەری رێکاری یاسایی بەرامبەریان.