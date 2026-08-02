فوئاد حوسێن و عێراقچی پرسی کردنەوەی گەرووی هورمز و دۆخی ناوچەکە تاوتوێ دەکەن

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فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، دوایین گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە و دۆخی گەرووی هورمز و ئاسۆکانی هێورکردنەوەی گرژییەکانیان تاوتوێ کرد.

دووشەممە 3ـی ئابی 2026، وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، فوئاد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق لەگەڵ عەباس عێراقچی هاوتا ئێرانییەکەی باسیان لە پەرەسەندنەکانی دوو رۆژی رابردووی گەرووی هورمز و کاریگەرییەکانی لەسەر ئاسایشی دەریاوانی و سەقامگیریی هەرێمی کردووە، وەزیری دەرەوەی عێراق جەختی کردەوە بەغدا پێشوازی لە گەڕانەوە بۆ رێگەی گفتوگۆ و دیپلۆماسی دەکات وەک باشترین بژاردە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و چەسپاندنی ئاسایش.

لە بەشێکی دیکەی پەیوەندییەکەدا، باس لەو هێرشە سەربازییانە کرا کە ئەم دواییانە کرانە سەر عێراق، و هەردوولا جەختیان لەسەر گرنگیی دوورکەوتنەوە لە هەر هەنگاوێک کردەوە کە ببێتە هۆی زیاتربوونی گرژییەکان لە ناوچەکەدا.

هەر بەپێی بەیاننامەکە، عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی عێراقی لە وردەکاریی ئەو هەوڵ و گفتوگۆیانە ئاگادار کردەوە کە مەبەست لێیان گەیشتنە بە لێکتێگەیشتن بۆ دووبارە کردنەوەی گەرووی هورمز و مسۆگەرکردنی جووڵەی کەشتییەکان بە شێوەیەکی ئاسایی.

فوئاد حوسێن ئاماژەی بەوە کرد، عێراق لە نزیکەوە بەدواداچوون بۆ رووداوەکان دەکات و هیوای خواست هەرچی زووترە گەرووەکە بکرێتەوە، چونکە ئەمە پەیوەندیی راستەوخۆی بە ئاسایشی ناوچەکە و ئابووریی جیهانەوە هەیە، هەروەها جەختی لەسەر بەردەوامیی هەماهەنگیی نێوان هەردوو وڵات کردەوە بۆ پشتگیریکردنی هەوڵەکانی کەمکردنەوەی گرژی و جێگیرکردنی زمانی گفتوگۆ.