بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی ساڵیادی کۆمەڵکوژیی شنگال بەڕێوەدەچێت

پێش 24 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە 3ـی ئابی 2026، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، رێورەسمێکی تایبەت بە دوازدەیەمین ساڵیادی جێنۆسایدی ئێزیدی و کۆمەڵکوژیی شنگال بەڕێوەدەچێت.

12 ساڵ لەمەوبەر لە 3ی ئابی ساڵی 2014دا، چەکدارانی رێکخراوی داعش دوای کۆنترۆڵکردنی شاری مووسڵ ناوەندی پارێزگای نەینەوا، هێرشیکردە سەر شارۆچکەی شنگال و دەوروبەری و کۆنترۆڵی کردن.

هێرشەکەی چەکدارانی داعش بۆ شنگال، دوایین فەرمانی و جینۆسایدە بەسەر کوردانی ئێزدی هات، بەشێکی زۆری هاووڵاتییانی ئێزدی بۆ رزگاربوون لە کۆمەڵکوژی پەیانا بردە بەر چیای شنگال و چەندین ساڵ لەسەر چیاکە مانەوە، بەشێکیشیان لەوێوە خۆیان گەیاندە رۆژئاوای کوردستان و پاشان لە رێگەی دەروازەی سێمێلکا - پێشابوورەوە گەڕانەوە و لە شارەکانی هەرێمی کوردستان و کەمپەکان نیشتەجێکران.