نێچیرڤان بارزانی دەچێتە دیمەشق
بڕیارە ئهمڕۆ دووشەممە، 3ـی ئابی 2026، ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا، لە دیمەشق پێشوازی لە نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان بکات.
بهگوێرهی هەواڵێکی ئاژانسی فەرمیی سووریا "سانا"، لە کۆبوونەوەی نێوان نێچیرڤان بارزانی و ئهحمهد شهرعدا، چەندین پرسی گرنگی جێی بایەخی هاوبەش و پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان تاوتوێ دەکرێن، بە مەبەستی بەهێزکردنی ئاستی هەماهەنگی و هاوکارییەکان لە بوارە جیاوازەکاندا.
جهختیش كراوهتهوه، ئەم سەردانە لە چوارچێوەی پەیوەندییە بەردەوامەکانی نێوان هەردوولا و گەڕانە بەدوای رێگەکانی پەرەپێدانی پەیوەندییەکان، بە شێوەیەك کە خزمەت بە بەرژەوەندییە باڵا و هاوبەشەکانی هەردوولا بکات.