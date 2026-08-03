فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی شەقامی کەرکووک بەڕێوەدەچێت

پێش 30 خولەک

خولی 10یەمینی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی شەقامی کەرکووک، بەبەشداری 15 وڵات، لە سەنتەری رۆشنبیریی و شەقامەکانی کەرکووک بەڕێوەدەچێت.

نەژاد نەجم، سەرۆکی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی شەقامی کەرکووک دەڵێت، "لە کۆتایی فێستیڤاڵەکەدا چوار خەڵاتی زێڕین بە باشترین نمایش، باشترین بەڕێوەبردن، باشترین ئەکتەر و باشترین گرووپی بەشداربوو دەبەخشرێت و ئامانجی ئەو خەڵاتانە هاندان و پاڵپشتی هونەرمەندانی شانۆی شەقامە."

ئەمڕۆ دووشەممە، 3ی ئابی 2026، نەژاد نەجم، سەرۆکی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شەقامی کەرکووک بە کوردستان24ی راگەیاند، "خولی 10یەمینی فێستێڤاڵەکە قۆناخێکی نوێی مێژووییە و لە ماوەی نۆ خولی رابردوودا توانیومانە فێستیڤاڵێک دروست بکەین کە جێگەی متمانەی هونەرمەندانی ناوخۆ و نێودەوڵەتی بێت، و ئەمساڵیش بە هەمان رۆح و ئیرادەوە هەوڵ دەدەین خولێکی ناوازە و پڕ لە داهێنان پێشکەش بکەین."

گوتیشی، "فۆرمی بەشداریکردن بۆ هەر سێ بەشی شانۆی شەقامی گەورە، شانۆی شەقامی منداڵان و فەزای کراوە کراوەتەوە و هەموو گرووپە شانۆییەکان دەتوانن بەرهەمەکانیان بنێرن و لەلایەن لێژنەیەکەوە بەرهەمەکان هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت دواتر هەڵدەبژێردرێت بۆ بەشی پێشبڕکێ."

نەژاد نەجم باس لە مەرجی بەشداریکردنی نمایشەکان دەکات و دەڵێت، "ماوەی هیچ نمایشێک نابێت لە 30 خولەک زیاتر بێت و ژمارەی ئەکتەرانیش نابێت لە پێنج کەس تێپەڕێت. هەروەها پێویستە هەموو زانیارییەکانی فۆرمی بەشداریکردن بە وردی پڕ بکرێنەوە و لینکی ڤیدیۆی نمایش لەگەڵ پۆستەری فەرمی بەرهەمەکە بنێردرێت، تاکو لێژنەی بینینەوە بتوانێت بە شێوەیەکی پیشەیی هەڵسەنگاندنیان بۆ بکات."

دەربارەی رێکخستن و پاراستنی گرووپە بەشداربووەکان، نەژاد نەجم دەڵێت، "ئێمە گرنگییەکی زۆر بە رێکخستن و پاراستنی گرووپە بەشداربووەکان دەدەین، بۆیە فێستیڤاڵ بەرپرسیارێتی دابینکردنی شوێنی مانەوە، خواردن و هاتوچۆی ناو شاری کەرکووک بۆ هەموو ئەندامانی گرووپە هەڵبژێردراوەکان لە ئەستۆ دەگرێت. بەڵام دابینکردنی دیکۆر، کەرەستە و تەکنیکی تایبەتی نمایش لە ئەستۆی گرووپەکانە."

نەژاد نەجم باسی لەوەش کرد، "خولی 10یەمینی فێستیڤاڵ جیاوازییەکی گرنگی هەیە، چونکە ئەمساڵ سەرنجێکی تایبەت دەدرێت بە نمایشە کۆمیدییەکان و پێمان وایە کۆمیدیا دەتوانێت لەگەڵ پێکەنین، بابەتە کۆمەڵایەتی و مرۆییە گرنگەکان بگەیەنێت و کاریگەرییەکی زۆری لەسەر جەماوەر هەبێت، بۆیە هانی گرووپەکان دەدەین بەرهەمی داهێنەرانە و کۆمیدیی بۆ ئەم خولە ئامادە بکەن."

سەرۆکی فێستیڤاڵەکە باس لە وڵاتە بەشداربووەکانی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی شەقامی کەرکووک دەکات و دەڵێت، " 15 وڵات لە خولی 10یەمینی فێستیڤاڵدا بەشداری دەکەن، ئەوە نیشانەی ئەوەیە فێستیڤاڵەکە لە ساڵانی رابردوودا توانیویەتی پێگەیەکی نێودەوڵەتی بەدەستبهێنێت و سەرنجی هونەرمەندانی زۆر وڵات بۆ خۆی رابکێشێت."

گوتیشی، "جگە لە پێشکەشکردنی نمایشەکان، 5 وۆرکشۆپی تایبەت پێشکەش دەکرێت. ئەم وۆرکشۆپانە تەنیا لە کەرکووک نابن، بەڵکو بۆ یەکەم جار دەگوازرێنەوە بۆ شارەکانی هەولێر، سلێمانی، چەمچەماڵ و کۆیە، تاکو ژمارەیەکی زیاتر لە هونەرمەندان و قوتابیانی شانۆ سوودیان لێ وەربگرن."

نەژاد نەجم ئاماژەی بەوەش دا، "لە کۆتایی فێستیڤاڵەکەدا چوار خەڵاتی زێڕین بە باشترین نمایش، باشترین بەڕێوەبردن، باشترین ئەکتەر و باشترین گرووپی بەشداربوو دەبەخشرێت و ئامانجی ئەو خەڵاتانە هاندان و پاڵپشتی هونەرمەندانی شانۆی شەقامە."

خولی 10یەمینی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی شەقامی کەرکووک، بڕیارە 11ی تشرینی دووەمی 2026، بەبەشداری 15وڵاتی ناوخۆ و دەرەوە، لە سەنتەری رۆشنبیری و شەقامەکانی کەرکووک نمایش بکرێت و ماوەی چەند رۆژێک بەردەوام بێت.