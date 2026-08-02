پۆڵەندا.. سێ هونەرمەندی کورد بەشداری پێشانگەیەکی نێودەوڵەتی شێوەکاری دەکەن

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هەر یەکە لە هونەرمەندان، ئەحمەد نەبەز و کۆسار جەلال و خەیری ئادەم، بەشداری خولی 27ەمینی پێشانگەی نێودەوڵەتیی شێوەکاری لەژێر ناونیشانی "رەنگەکانی مالۆپۆلسکا" دەکەن، کە لە شاری مێخۆفی وڵاتی پۆڵەندا بەڕێوەدەچێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 2ی ئابی 2026، ئەحمەد نەبەز، هونەرمەندی شێوەکاری کورد بە کوردستان24ی راگەیاند، "ئەو پێشانگە شێوەکارییە نێودەوڵەتییە گرنگە 28 هونەرمەند لە شەش وڵاتی جیهان لە یەک شوێن کۆدەکاتەوە بۆ ئاڵوگۆڕی ئەزموون، داهێنان و پێشخستنی پەیوەندییە کولتوورییەکان. هەروەها لە خولی ئەمساڵدا، هونەرمەندان لە کرواتیا، کوردستان، لیتوانیا، پۆڵەندا، سلۆڤاکیا و سلۆڤینیا بەشداری پێشانگەکە دەکەین و هەر یەکێکمان بە زمان و شێوازی تایبەتی هونەری خۆمان، هەوڵدەدەین تێڕوانینێکی نوێ بۆ جوانی سروشت، ژیان و کولتوور بخەینە سەر کانڤاس."

گوتیشی، "بەشداریکردن لەو پێشانگە نێودەوڵەتییە بۆ من تەنیا بەشداریکردن لە چالاکییەکی هونەری نییە، بەڵکو دەرفەتێکە بۆ ناساندنی هونەری کوردستان و کولتووری کوردی لە ئاستی نێودەوڵەتی. ئەم جۆرە کۆبوونەوانە رێگە خۆشدەکەن بۆ ناسین، هاوکاری و ئاڵوگۆڕی ئەزموون لەنێوان هونەرمەندانی جیهان، و هیوادارم بەرهەمەکانمان وێنەیەکی جوان لە هونەری کوردستان پێشکەش بکەن."

ئەحمەد نەبەز باس لە گرنگیی بەشدریکردنی لەو پێشانگە نێودەوڵەتییە دەکات و دەڵێت، "بە درێژایی نزیکەی دوو هەفتە، شاری مێخۆف و ناوچەکانی دەوروبەری دەبنە ستۆدیۆیەکی کراوە بۆ کارکردنی هاوبەشی هونەرمەندان، دۆزینەوەی دیمەن و شوێنە مێژووییەکان و گواستنەوەی ئەو ئەزموونانە بۆ سەر کانڤاس و ئامانجی سەرەکی چالاکییەکە تەنیا دروستکردنی تابلۆ نییە، بەڵکو پتەوکردنی پەیوەندی نێوان هونەرمەندان و نزیککردنەوەی کولتوورە جیاوازەکانیشە."

ئەو هونەرمەندە ئاماژەی بەوەش دا، "هەروەها بەپێی بەرنامەکە، لە کۆتایی پێشانگە شێوەکارییەکەدا، نمایشگایەکی هاوبەش بۆ پیشاندانی بەرهەمە تازەکانی هەموو بەشداربووان رێکدەخرێت، تاکو خەڵکی پۆڵەندا و میوانانی دەرەوە لە نزیکەوە ئاشنا بن بە ئەنجامی ئەم دیدارە هونەرییە نێودەوڵەتییە."

خولی 27ەمینی پێشانگەی نێودەوڵەتیی شێوەکاری لەژێر ناونیشانی "رەنگەکانی مالۆپۆلسکا"، بڕیارە رۆژی دووشەممە، 3ی ئابی 2026، لە شاری مێخۆفی وڵاتی پۆڵەندا بەڕێوەبچێت و ماوەی دوو هەفتە بەردەوام دەبێت.

ئەحمەد نەبەز، هونەرمەندی شێوەکاری کورد، لەساڵی 1986 لەشاری هەولێر لەدایکبووە. کۆلێژی هونەرە جوانەکانی بەشی شێوەکاری لە هەولێر تەواو کردووە. چەندین پێشانگەی تایبەتی کردۆتەوە و بەشداری چەندین پێشانگەی شێوەکاری هاوبەشی لە ناوخۆ و دەرەوەی وڵات کردووە.