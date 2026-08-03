قەرزی گشتیی ناوخۆیی عێراق بۆ زیاتر لە 103 ترلیۆن دینار بەرزبووەوە

پێش کاتژمێرێک

بەپێی ئامارەکانی بانکی ناوەندیی عێراق، قەرزی گشتیی ناوخۆیی عێراق لە کۆتایی مانگی ئایاری 2026 بەرزبووەتەوە بۆ زیاتر لە 103 ترلیۆن دینار، کە ئەمەش بەراورد بە مانگی پێشووتر زیادبووە.

بەگوێرەی داتاکانی بانکی ناوەندیی عێراق، قەرزی گشتیی ناوخۆ تا کۆتایی مانگی ئایاری 2026 گەیشتووەتە 103.179 ترلیۆن دینار، لەکاتێکدا لە کۆتایی مانگی نیسانی 2026 95.679 ترلیۆن دینار بووە، ئاماژەی بەوەش داوە، لە کۆتایی ساڵی 2025دا رێژەی قەرزی ناوخۆیی 90.515 ترلیۆن دینار بووە.

راشیگەیاندووە، قەرزی گشتیی ناوخۆیی دابەشبووە بەسەر کۆی داواکارییەکانی وەزارەتی دارایی بۆ بەرژەوەندیی بانکی ناوەندی بە بڕی 63.199 تریلیۆن دینار، و قەرزەکان بە بڕی 20.270 ترلیۆن دینار و قەباڵەکان (سەنەدات) بە بەهای 10.868 ترلیۆن دینار، وێڕای حەواڵەکانی گەنجینە کە لە 8.842 ترلیۆن دیناردا جێگیر بوون.

لە 28ی شوباتی 2026دا، هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران دەستیان پێکرد و لە بەرامبەردا گەرووی هورمز لەلایەن تارانەوە داخرا. بەهۆی ئەمەشەوە، هەناردەی نەوتی خاوی وڵاتانی کەنداو بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزی. عێراقیش یەکێک بوو لە سەرەکیترین ئەو وڵاتانەی زیانی گەورەی بەرکەوت، چونکە زیاتر لە 90%ی داهاتەکەی پشتبەستووە بە هەناردەکردنی نەوت و نزیکەی 80%ی داهاتی وڵاتەکەش بۆ دابینکردنی مووچە تەرخان دەکرێت.

