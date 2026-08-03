حزبوڵڵای عێراق: چەک دانانێین و کۆگا و کەرەستەکانمان زیاتر دەکەین

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ئەمینداری گشتیی کەتائیبی حزبوڵڵای عێراق، بە فەرمی رەتیکردەوە کە چەکی گروپەکانی "بەرەی مقاوەمە" رادەستی حکوومەت یان هیچ لایەنێک بکەن، ئاماژەی بەوەشکردووە، لە جیاتی چەک دانان، کۆگاکانیان گەورەتر دەکەن و پڕی دەکەن لە چەکی زیاتر.

دووشەممە 3ـی ئابی 2026، ئەبو حوسێن حەمیداوی، ئەمینداری گشتیی کەتائیبی حزبوڵڵای عێراق، لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، نەک تەنها چەک رادەست ناکەن، بەڵکو پلانیان هەیە بۆ گەورەکردن و پەرەپێدانی کۆگاکانی چەک و تەقەمەنییان، ئاماژەی بەوەشکردووە، رێکارە نوێیەکان وەک وەڵامێک بۆ ئەو هێرشانە نیشان دراون کە لەم دواییانەدا کرانە سەر بارەگاکانی حەشدی شەعبی.

ئەمینداری گشتیی کەتائیبی حزبوڵڵای عێراق جەختی لەسەر بەردەوامیی "جیهاد" و بەرپەرچدانەوەی هەر دەستدرێژییەک کردەوە، بەتایبەت ئەو هێرشانەی کە ئەمریکا و سعوودیە بۆ سەر خاکی عێراق ئەنجامیانداوە، رەوشی نوێی ناوچەکە بە گوتەی حەمیداوی پێویستی بە توندوتۆڵکردنی رێکارە ئەمنییەکان و پاراستنی نهێنییە سەربازییەکان هەیە، هەروەها رێڕەوی ململانێکان لە ئێستادا گۆڕاوە و تێکەڵەیەکە لە جەنگی سەربازی و جەنگی میدیایی بۆ رووبەڕووبوونەوەی نەیارەکان.

بڕیارەکەی حزبوڵڵای عێراق دوای ئەوە دێت، لە 29ـی تەممووزی رابردوو، بارەگاکانی حەشدی شەعبی لە چەند پارێزگایەکی عێراق کرانە ئامانج و بەهۆیەوە 20 ئەندامیان کوژران و 32ـی دیکەش بریندار بوون، هاوکات دوای هێرشەکان، رەخنە و ناڕەزایەتییەکان لە ناوخۆی عێراق دژی ئەو هێرشە هاوبەشەی ئەمریکا و سعوودیە زیادیان کردووە، ئەمەش وایکردووە گروپە چەکدارەکان پێداگیرتر بن لەسەر مانەوەی چەکەکانیان لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت.

رەوشی سیاسی و ئەمنیی عێراق لە ئێستادا لە نێوان فشاری نێودەوڵەتی بۆ سنووردارکردنی گرووپە چەکدارەکان و فشاری ناوخۆیی ئەو گرووپانە بۆ مانەوە وەک هێزێکی کارا دایە، رۆڵی کەتائیبی حزبوڵڵا وەک یەکێک لە بەهێزترین گروپەکانی ناو چوارچێوەی بەرەی مقاوەمە، هەمیشە جێگەی مشتومڕ بووە، بەتایبەت لە پرسی "چەکی دەوڵەت و چەکی دەرەوەی دەوڵەت".