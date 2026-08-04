ئیسپانیا: تا ئێستا 5 هەزار کۆچبەر لە سەبتە ماونەتەوە

پێش دوو کاتژمێر

دەسەڵاتدارانی شاری سەبتە رایانگەیاند، دوای گەڕانەوەی زیاتر لە 69 هەزار کۆچبەر بۆ مەغریب، هێشتا سێ بۆ پێنج هەزار کۆچبەر لە شارەکەدا ماونەتەوە.

خوان خیسوس ڤیڤاس، پارێزگاری سەبتە، لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ کەناڵی "تیلیتینکۆ"ی ئیسپانی رایگەیاند، ژمارەی ئەو کۆچبەرانەی تا ئێستا لەناو شارەکەدا ماونەتەوە لە نێوان سێ بۆ پێنج هەزار کەسە، بەهۆی مانەوەیان گوشارێکی زۆر کەوتووەتە سەر سەنتەرەکانی داڵدەدان، بەمەش هێشتا دۆخی شارەکە ئاسایی نەبووەتەوە.

لای خۆیەوە، ئەلبێرتۆ گایتان، راوێژکاری سەرۆکایەتی لە سەبتە، روونیکردەوە، شارەکە ئێستا پێشوازی لە 862 منداڵی کۆچبەری بێسەرپەرشت کردووە، ئەوەش بە رێژەی 2872% لە توانای ئاسایی وەرگرتن زیاترە کە حکوومەتی ناوەندی بۆی دیاری کردووە و تەنیا 29 منداڵە، ئاماژەی بەوەش کرد، دەسەڵاتداران کار بۆ رێکخستنەوەی ناوەندەکانی داڵدەدان و ئامادەکردنی دوو دامەزراوەی دیکە دەکەن بۆ نیشتەجێکردنیان، لە کاتێکدا یاسای کۆچبەریی ئیسپانیا جەخت لەسەر خستنەبەری ئەو منداڵانە لەژێر چاودێریی لایەنە گشتییەکان دەکاتەوە.

هەروەها لە کانوونی دووەمی 2024دا دادگەی باڵای ئیسپانیا رایگەیاندبوو، گەڕاندنەوەی منداڵانی بێسەرپەرشت لە سەبتەوە بۆ مەغریب لە ئابی 2021دا نایاسایی بووە، هەروەها رۆژی پێنجشەممەی رابردوو، هەوڵی دەیان هەزار کۆچبەر بۆ گەیشتن بە سەبتە قەیرانێکی دروست کرد کە داواکارییەکانی لەناو یەکێتیی ئەورووپادا بۆ داخستنی ناوچەی "شنگن" لەبەردەم ئیسپانیادا هێنایە ئاراوە.

وەزارەتی ناوخۆی مەغریب پێشتر رایگەیاندبوو، نزیکەی 40 هەزار کەس بە نایاسایی روویان لە سەبتە کردووە و لە ئەنجامدا 11 کەس گیانیان لەدەستداوە، دەسەڵاتدارانی هەردوو وڵات بەردەوامن لە پشتڕاستکردنەوەی زانیارییەکانی پەیوەندیدار بە ناسنامەی قوربانییانەوە، بەگوێرەی میدیاکانی ئیسپانیاش، ژمارەی ئەو تەرمانەی لە ئاوی دەریای سەبتە دەرهێنراون بۆ 88 تەرم بەرزبووەتەوە، لە کاتێکدا سەرچاوە ئەمنییەکان ئاشکرایان کردووە کە نزیکەی 69 هەزار و 500 کۆچبەر گەڕاونەتەوە مەغریب.