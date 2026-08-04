لە رانیە بەنزینی پاڵپشتیکراو بە سیستەمی تاک و جووت دابەش دەکرێت

پێش 21 خولەک

ئەمڕۆ سێشەممە، 4ـی ئابی 2026، بەنزین بە نرخی پاڵپشتیکراو 750 دیناری بە سیستمی تاک و جووت لە شاری رانیە دابەش دەکرێت.

قایمقامییەتی رانیە لەپێناو رێگری کردن لە دروستبوونی قەیرانی بەنزین و کەمکردنەوەی جەنجاڵی لەسەر بەنزینخانەکان، بڕیاریدا لە ئەمڕۆوە دابەشکردنی بەنزین بەسەر شۆفێراندا بە شێوەی سیستمی تاک و جووت بێت و هەر شۆفێرێک بڕی 40 لیتر بەنزینی پێ بدرێت.

سەبارەت بە دابەشکردنی بەنزین و چۆنیەتیی کۆنتڕۆڵکردنی کێشەکە، هیوا قەرەنی، سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی راپەڕین، بە کوردستان24ـی راگەیاند "دوای کەمبوونەوە و بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان، قایمقامییەت و بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی راپەڕین بڕیاریان داوە رۆژانە بەنزین بە نرخی پاڵپشتیکراوی 750 دینار، لە رێگەی پسوولەوە و بە سیستمی تاک و جووت بەسەر شۆفێرەکاندا دابەش بکەن."

ئاماژەی بەوەش کرد، بەنزینی پاڵپشتیکراو تەنیا لە سەنتەری شاری رانیە دابەش دەکرێت و تەواوی قەزا و ناحییەکانی سنوورەکە لەم بەنزینە بێبەش دەبن. هەروەها رایگەیاند، بۆ ئەوەی قەیرانی بەنزین دروست نەبێت، رۆژانە پێویستییان بە 150 هەزار لیتر بەنزین هەیە و ئەگەر ئەو بڕە بگاتە بەنزینخانەکان، رووبەڕووی قەیرانی کەمی و نەمانی بەنزین نابنەوە.

لای خۆیەوە، قایمقامییەتی رانیە بڕیاری داوە کە دابەشکردنی بەنزین لە رێگەی پسوولەوە بە دروستکردنی دوو ریز لە بەردەم دەرگای بەنزینخانەکەدا بەڕێوە بچێت و هیچ شۆفێرێک بۆی نییە دوو پسوولە وەربگرێت.

بەپێی سیستمی نوێ، دابەشکردنی بەنزین بەم شێوەیە دەبێت:

رۆژانی شەممە، دووشەممە و چوارشەممە: بۆ ئەو ئۆتۆمبێلانەیە کە کۆتا ژمارەی تابلۆکانیان "جووت"ـە.

رۆژانی یەکشەممە، سێشەممە و پێنجشەممە: بۆ ئەو ئۆتۆمبێلانەیە کە کۆتا ژمارەی تابلۆکانیان "تاک"ـە.