وەبەرهێنانی هەولێر روونکردنەوە لەبارەی پڕۆژەی گۆڵدن تاوەر دەدات

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنانی هەولێر رایگەیاند، بەهۆی پابەندنەبوونی وەبەرهێنەرانی پڕۆژەی نیشتەجێبوونی "گۆلدن تاوەر" بە بەڵێنەکانیانەوە، ئەوان داوای لێسەندنەوەی مۆڵەتی وەبەرهێنانی پڕۆژەکەیان لە دەستەی وەبەرهێنان کردووە.

سامان عارەب، بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنانی هەولێر، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 ئاماژەی بەوە دا، بەپێی یاسا، ئەو رێژەیەی لە پڕۆژەکەدا تەواو کراوە بەراورد دەکرێت لەگەڵ ئەو پارەیەی لە هاووڵاتییان وەرگیراوە و پاراستنی مافی هاووڵاتییان لە لایەن ئەوانەوە خاڵی هەرە گرنگە.

هەروەها جەختی لەوە کردەوە، ئەو قستانەی هاووڵاتییان دەیاندەن لە رێگەی هەژمارێکی بانکییەوە پارێزراون و هەر زیانێک بە پڕۆژەکە، هاووڵاتییان، کارمەندان یان کرێکاران کەوتبێت، لە ئەستۆی وەبەرهێنەری کەمتەرخەمدا دەبێت و رووبەڕووی دادگا دەکرێتەوە.

لە درێژەی قسەکانیدا، بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنانی هەولێر روونی کردەوە، وەبەرهێنەرێکی نوێ دەبێتە جێگرەوەی وەبەرهێنەری پێشوو بۆ تەواوکردنی پڕۆژەکە، هەموو ئەو هاووڵاتییە بەشداربووانەی زیانیان پێ گەیشتووە مافی خۆیانە سکاڵا تۆمار بکەن، بۆیە پێشنیار کراوە کە لە رێگەی داواکاریی گشتییەوە سکاڵا تۆمار بکرێت بۆ ئەوەی مافی تەواوی هاووڵاتییان، ئەندازیاران و سەرجەم کرێکارانی پڕۆژەکە پارێزراو بێت.

لە کۆتاییشدا ئاماژەی بەوە دا کە لە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا تەنها شەش پڕۆژەی نیشتەجێبوون کێشەیان هەبووە و ئەم پڕۆژەیەش یەکێک بووە لەوانە کە چارەسەری گونجاوی بۆ دۆزراوەتەوە و مۆڵەت بە وەبەرهێنەری نوێ دەدرێت بۆ تەواوکردنی.