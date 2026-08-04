رۆیتەرز: کەشتییەکی هیندستان لە نزیک ئاوەکانی یەمەندا هێرشی کرایە سەر
ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز ئاشکرای کرد، کەشتییەکی هیندستان لە نزیک ئاوەکانی یەمەن هێرشی کرایە سەر و نوقم بوو.
سێشەممە، 4ـی ئابی 2026، ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز لە زاری وەزیرێکی هیندستانەوە بڵاوی کردەوە، کەشتییەکی بازرگانیی هیندستان لە کاتی تێپەڕبوونی بە نزیک ئاوەکانی یەمەندا، کرایە ئامانج و بەهۆی زیانە گەورەکانیەوە بە تەواوی نوقم بووە.
بە پێی زانیارییەکان، هێزەکانی پاسەوانی کەناراوەکانی یەمەن دەستبەجێ گەیشتوونەتە شوێنی رووداوەکە و توانیویانە سەرجەم دەریاوانانی ناو کەشتییە پێکراوەکە رزگار بکەن و بە سەلامەتی بیانگوازنەوە بۆ بەندەری "مەخا" لە رۆژئاوای یەمەن، بەبێ ئەوەی هیچ زیانێکی گیانی لە نێوان سەرنشینانی کەشتییەکەدا تۆمار بکرێت.
ئاوەکانی یەمەن، بە تایبەتی گەرووی بابولمەندەب، دەریای سوور و کەنداوی عەدەن، لە رووی مێژوویی، ئابووری و سەربازییەوە بە یەکێک لە ستراتیژیترین و هەستیارترین ناوچە دەریاییەکانی جیهان دادەنرێن. ئەم کەناراوە درێژەی یەمەن کە بەسەر دەریای سوور و دەریای عەرەبیدا دەڕوانێت، خاڵی بەیەکگەیشتنی بازرگانیی نێوان ئاسیا، ئەوروپا و ئەفریقایە.