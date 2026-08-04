ئاکپارتی لەسەر پڕۆژەیاسای پڕۆسەی ئاشتی کۆدەبێتەوە

پێش کاتژمێرێک

بڕیارە بەیانی چوارشەممە، فراکسیۆنی پارتی داد و گەشەپێدان (ئاکپارتی) لە پەرلەمانی تورکیا، لەسەر پڕۆژەیاسای پڕۆسەی ئاشتی کۆببێتەوە. بەپێی زانیارییەکان، لە کۆبوونەوەکەدا زانیاریی ورد لەبارەی پڕۆژەیاساکەوە پێشکەشی پەرلەمانتاران دەکرێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 4ـی ئابی 2026، عەبدوڵڵا گوڵەر، سەرۆکی فراکسیۆنی ئاکپارتی رایگەیاند: بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی بەیانیی فراکسیۆنەکەیاندا بە ناچاری (ئیلزامی) دیاری کراوە و بڕیاریش دراوە تەواوی پەرلەمانتارانی ئاکپارتی پڕۆژەیاساکە ئیمزا بکەن.

لەلایەکی دیکەوە، عەبدولحەمید گوڵ، بەرپرسی شاندی ئاکپارتی، دوای سەردانیکردنی فراکسیۆنی پارتە سیاسییەکانی دیکەی پەرلەمان رایگەیاند، بەیانی چوارشەممە پڕۆژەیاساکە رەوانەی کۆمسیۆنی دادی پەرلەمان دەکرێت.