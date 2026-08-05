پێش 13 خولەک

تاوەکو ئێستا نزیکەی 45 هەزار هاوبەش قەرزی کۆنی پێش پڕۆژەی "رووناکی"ـیان داوەتەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 05ـی ئابی 2026، تیمی پرۆژەی "رووناکی" لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند، تاوەکو ئێستا نزیکەی 45 هەزار هاوبەش قەرزی کۆنی پێش رووناکییان داوەتەوە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، ئاماژە بەوەش دراوە، کاتژمێرەکانی کارکردن لە هۆبەکانی فرۆشیاری وزە زیادکران بۆ ئەوەی کاروباری هاوبەشان جێبەجێبکرێن.

ئەمە لە کاتێکدایە، رێژەی داشکاندنی قەرزەکانی کارەبای پێش پڕۆژەی رووناکی بەم شێوازە دیاریکراوە:

- داشکاندنی 50% بۆ سەرجەم هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵی.

- داشکاندنی 25% بۆ هاوبەشانی پیشەسازی، بازرگانی و میری (جگە لەو هاوبەشانەی کە فیدەری تایبەتیان هەیە و ژمارەیەکی زۆر کەم پێکدەهێنن).

تیمی پڕۆژەی "رووناکی" جەختی کردووەتەوە، ئەمە دوایین لێخۆشبوونی ناوازەیە و بە چەند هۆکارێک گرنگی تایبەتی هەیە؛ یەکەم، ئەم دەرفەتە چیدیکە درێژ ناکرێتەوە. دووەم، داشکاندنەکە راستەوخۆ جێبەجێ دەکرێت و هاوبەشان تەنیا پێویستە بڕە پارەی داشکێنراوی قەرزی کۆن بدەن.

دووپاتیش کراوەتەوە، پێویستە هاوبەشان لە پارەدانی پسوولەی مانگانەی رووناکی بەردەوام بن و لە ماوەی 50 رۆژدا بیبژێرن، بە پێچەوانەوە لە رێگەی سیستەمی خۆکارەوە کارەباکەیان دەپچڕێت.

بڕی لێخۆشبوونی حکوومەت لە قەرزی کۆن گەیشتووەتە نزیکەی 10 ملیار دینار. دابەشبوونی بڕی لێخۆشبوون لەسەر ئاستی پارێزگاکان تاوەکوو ئێستا بەم شێوەیەیە:

- هەولێر: 3.5 ملیار دینار.

- سلێمانی: 3.5 ملیار دینار.

- دهۆک: 2.5 ملیار دینار.

- هەڵەبجە: 100 ملیۆن دینار.