بانکی ناوەندیی عێراق لە حوزەیراندا زیاتر لە 5.8 ملیار دۆلاری فرۆشتووە

پێش کاتژمێرێک

فرۆشتنی دراوی بیانی لە لایەن بانکی ناوەندیی عێراقەوە لە مانگی حوزەیرانی 2026دا گەیشتە 5.857 ملیار دۆلار، بەمەش بەراورد بە مانگی ئایار بە رێژەی 15% زیادبووە، واتە 765 ملیۆن دۆلار زیاتر فرۆشراوە، بەم دەستکەوتەش کۆی فرۆشتنی دۆلار لە شەش مانگی یەکەمی ئەمساڵدا 25.9 ملیار دۆلاری تێپەڕاندووە.

بەپێی ئامارەکانی بانکی ناوەندی، هۆکاری سەرەکیی ئەم بەرزبوونەوەیە دەگەڕێتەوە بۆ زیادبوونی ئاستی بەهێزکردنی رەسیدی بانکەکان لە دەرەوەی پەنجەرەی فرۆشتنی دراو، کە لە حوزەیراندا گەیشتووەتە 5.538 ملیار دۆلار، لە کاتێکدا لە مانگی ئایاردا 4.941 ملیار دۆلار بووە.

هاوکات فرۆشتنی دۆلاری کاش لە مانگی حوزەیراندا هەڵکشانێکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە و گەیشتووەتە 319 ملیۆن دۆلار، کە لە مانگی ئایار 151 ملیۆن دۆلار بووە.

زانیارییەکان دەریخستووە کە بانکی ناوەندی بەردەوامە لە پشتبەستن بە سیستەمی بەهێزکردنی رەسیدی بانکەکان لە دەرەوەی پەنجەرەی فرۆشتن وەک کەناڵی سەرەکی بۆ دابینکردنی داواکارییەکانی دۆلار و لە ماوەی ئەو مانگەدا هیچ فرۆشتنێک لە رێگەی حەواڵە، یان رێکخستنی نێودەوڵەتی لە ناو پەنجەرەکەدا تۆمار نەکراوە.

لەبارەی کۆی گشتیی فرۆشتنی دراو لە شەش مانگی یەکەمی ساڵی 2026دا، ئامارەکان روونی دەکەنەوە کە بانکی ناوەندی 25.912 ملیار دۆلاری فرۆشتووە. ئەم ژمارەیەش دابەشبووە بەسەر 1.174 ملیار دۆلار وەک فرۆشتنی کاش و 24.738 ملیار دۆلار بۆ بەهێزکردنی رەسیدی بانکەکان لە دەرەوەی پەنجەرەی فرۆشتنی دراو.