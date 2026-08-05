هەولێر خۆی بۆ 18یەمین خولی پێشانگای نێودەوڵەتی کتێب ئامادە دەکات

پێش 16 خولەک

بڕیارە لە مانگی ئۆکتۆبەری داهاتوودا، 18یەمین خولی پێشانگای نێودەوڵەتی کتێب لە هەولێر بکرێتەوە. ئەمەش دوای ئەوە دێت کە بەهۆی ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە لە کۆتایی مانگی شوباتی رابردووە و وەستانی گەشتە ئاسمانییەکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ چەند مانگێک، نەتوانرا پێشانگاکە لە مانگی نیسانی رابردوو بەڕێوەبچێت.

ئەمرۆ چوارشەممە، 5ـی ئابی 2026، ئیهاب قەیسی بەڕێوەبەری پێشانگای نێودەوڵەتی کتێب لە هەولێر، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ ماڵپەڕی کوردستان24 رایگەیاند: "ئەم خولە لە 21 ئۆکتۆبەری داهاتوو دەست پێدەکات و تا 31ـی هەمان مانگ لە هۆڵی پێشانگای نێودەوڵەتی هەولێر بەردەوام دەبێت."

قەیسی ئاماژەی بەوەش دا، پێشانگاکە، جگە لە بەشداریکردنی زیاتر لە 400 دەزگای چاپ و بڵاوکردنەوەی کوردی، عەرەبی و بیانی، چەندین چالاکی و چالاکی کولتووری، سیمیناری ئەدەبی لەخۆ دەگرێت، هەروەها میوانداریکردنی کەسایەتییە کولتوورییەکان لە دەرەوەی وڵات.

جێگای باسە پێشانگای نێودەوڵەتی کتێب لە هەولێر لەلایەن دەزگای مەدا بۆ کولتوور و هونەر و بە هاوکاریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رێکدەخرێت و وەک یەکێک لە گرنگترین بۆنە کولتوورییەکان دادەنرێت کە ساڵانە لە هۆڵەکانی پێشانگای نێودەوڵەتی هەولێر دەکرێتەوە و دەرفەتێکە بۆ خوێنەران و بەدواداچووان بۆ ئاگاداربوون لە نوێترین ناونیشانی کتێب و بڵاوکراوەکان لەسەر ئاستی جیهان.