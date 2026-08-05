باخچەلی داوای ئازادکردنی ئۆجەلان و دەمیرتاش دەکات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی مەهەپە سووربوونی خۆی لەسەر ئازادکردنی دەمیرتاش و پێدانی مافی ئومێد بە عەبدوڵڵا ئۆجەلان دووپات کردەوە، هاوکات ئاشکرای کرد لە رێگەی پارێزەرەکانەوە بەردەوام هەواڵی دەمیرتاش دەپرسێت.

دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی پارتی بزووتنەوەی نەتەوەیی (مەهەپە)، پێداگری لە هەڵوێستەکانی پێشووی دەکاتەوە و رایدەگەیەنێت، پێویستە سەلاحەدین دەمیرتاش بگەڕێتەوە ماڵەکەی خۆی و عەبدوڵڵا ئۆجەلانیش مافی ئومێد بەدەست بهێنێت.

باخچەلی گوتی: "من دیسان هەمان شت دەڵێمەوە، دەبێت سەلاحەدین دەمیرتاش بگەڕێتەوە ماڵەکەی خۆی، ئەحمەدەکانیش بگەڕێنەوە سەر ئەرکەکانیان، و ئۆجەلانیش مافی ئومێد بەدەست بهێنێت."

هاوکات سەبارەت بە واژۆکردنی یاسای چوارچێوە بۆ چارەسەری سیاسی، سەرۆکی مەهەپە ئاماژەی بەوە کرد واژۆکردنەکە سوودێکی زۆری تێدایە و بەهۆیەوە برایەتیی هەزار ساڵەی نێوان گەلان جارێکی دیکە جێگیر کراوەتەوە.

دەشڵێت: "تورک و کورد، زمان و ناسنامەیان هەرچییەک بێت، هەمووان براوەن. 86 ملیۆن هاووڵاتیمان و گەلانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست براوەن، لە هەمان کاتیشدا یەکەم هەنگاو بۆ تێکدانی پڕۆژە جیهانییەکان نراوە."

لەلایەکی دیکەوە سەبارەت بە پەیوەندییەکانی لەگەڵ سەڵاحەددین دەمیرتاش، هاوسەرۆکی پێشووی هەدەپە، دەوڵەت باخچەلی روونی کردەوە: "سەردانی سەڵاحەدین دەمیرتاشم نەکردووە، بەڵام لە رێگەی پارێزەرەکانییەوە بەردەوام پەیوەندیمان هەیە و هەواڵی دەپرسم، ئەویش سڵاوی خۆیم پێدەگەیەنێت. ئێمە پەیوەندییەکی باشمان هەیە، دەشپرسم ئەگەر هەر داواکارییەکی هەبێت، چونکە لە پەرلەمانی تورکیا پێکەوە کارمان کردووە."

بابەتی پێدانی "مافی ئومێد" بە عەبدوڵا ئۆجەلان و ئازادکردنی سەلاحەدین دەمیرتاش، لە سەرەتای مانگی شوباتی ئەمساڵەوە بووەتە رۆژەڤی سەرەکیی میدیاکانی تورکیا و جیهان، کاتێک دەوڵەت باخچەلی بۆ یەکەم جار ئەو پێشنیازەی لەناو پەرلەمانی تورکیا خستەروو.

مافی ئومێد چەمکێکی یاساییە لە دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا، دەرفەت بە زیندانییانی هەتاهەتایی دەدات دوای بەسەربردنی چەند ساڵێک لە زیندان، پێداچوونەوە بە سزاکەیاندا بکرێت و ئازاد بکرێن.

باخچەلی پێشتر داوای کردبوو ئۆجەلان کۆتاییهێنان بە خەباتی چەکداریی پەکەکە رابگەیەنێت، لە بەرانبەریشدا سوودمەند بێت لەو یاسایە.

ئەم پێشهاتانە هاوکاتە لەگەڵ ئامادەکردنی "یاسای چوارچێوە" لەلایەن کۆمیسیۆنێکی پەرلەمانییەوە بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد و هێنانەدی ئاشتییەکی بەردەوام لە ناوخۆی تورکیا و ناوچەکەدا. زۆربەی لایەنە سیاسییەکان پێشوازییان لەم هەنگاوانە کردووە و بە سەرەتایەکی گرنگی دەزانن بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی وڵات.