سعوودیە: نابێت خاکی عێراق بۆ هێرشکردنە سەر دراوسێکانی بەکاربهێنرێت

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ئەمڕۆ چوارشەممە، 5ـی ئابی 2026، میر فەیسەڵ بن فەرحان، وەزیری دەرەوەی سعوودیە لەگەڵ د. فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق کۆبووەوە و دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.

کۆبوونەوەکە لە پەراوێزی کۆبوونەوەی وەزاریی تایبەت بە پشتیوانیکردن لە قودس و شوێنە پیرۆزەکان بەڕێوەچوو، لە دیداره‌که‌دا، پێداگیری لەسەر قووڵیی پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات کرایەوە، هاوکات ئاماژە بە گرنگیی پشتیوانیکردن لە هەموو ئەو هەنگاوانە درا کە بەرژەوەندییەکانی عێراق دەپارێزن و پەیوەندییەکانی لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامیدا بەهێزتر دەکەن.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، هەردوولا جەختیان لەوە کردەوە، پێویستە کار بکرێت بۆ زامنی ئەوەی خاک و سەرچاوەکانی عێراق نەبنە ئامرازێک بۆ دەستدرێژیکردنە سەر وڵاتانی دراوسێی، بە شێوازێک کە هاوکار بێت لە بەدیهێنانی گەشەپێدان و سەقامگیری بۆ هەموو وڵاتان و گەلانی ناوچەکە.

ئەمە لەکاتێکدایە لە 29ـی تەممووزی 2026، سعوودیە و ئەمریکا هێرشی هاوبەشیان کردە سەر بارەگاکانی حەشدی شەعبی و 20 کوژراو و 32 برینداری لێکەوتەوە، بەمەش پەیوەندییەکانی نێوان بەغدا و ریاز ئاڵۆز بوو، هەروەها بڕیاربوو سەرۆکوەزیرانی عێراق عەلی زەیدی سەردانی سعوودیە بکات بەڵام بەهۆی ئەوە هێرشە هەڵوەشایەوە.