نومان کورتوڵموش: پڕۆژەیاسای چوارچێوە هەنگاوێکی مێژووییە بۆ "تورکیایەکی بێ تیرۆر"
نومان کورتولموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا، پێشکەشکردنی پڕۆژەیاسای چوارچێوە بۆ پەرلەمان بە هەنگاوێکی مێژوویی و نموونەیەکی بێوێنەی دیموکراسی وەسف دەکات. رایدەگەیەنێت، ئەم پڕۆژەیاسایە قەڵای ناوخۆیی تورکیا قایمتر دەکات و دەبێتە هۆی بەهێزبوونی یەکڕیزی و برایەتی لە وڵاتدا.
ئەمڕۆ چوارشەممە، 5ی ئابی 2026، نومان کورتولموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا، لەبارەی پێشکەشکردنی پڕۆژەیاسای چوارچێوە بۆ سەرۆکایەتیی پەرلەمان، رایگەیاند، ئەو کارانەی لەژێر چەتری پەرلەماندا ئەنجام دراون، نموونەیەکی بێوێنەی دیموکراسییە کە "عەقڵی دەوڵەت و دانایی گەل" پێکەوە کۆدەکاتەوە.
سەرۆکی پەرلەمان ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم هەوڵانە لە چوارچێوەی ئامانجی گەیشتن بە ئاشتی لە تورکیا ئەنجام دەدرێن. کورتوڵموش گوتی: "ئەم کارە قۆناخێکی گرنگە بۆ پتەوکردنی یەکڕیزی و برایەتیمان و قایمکردنی قەڵای ناوخۆیی وڵاتەکەمان."
ئەم لێدوانەی کورتوڵموش لە کاتێکدایە کە پڕۆژەیاساکە بە فەرمی پێشکەشی پەرلەمان کراوە و چاوەڕوان دەکرێت لە رۆژانی داهاتوودا گفتوگۆی چڕی لەسەر بکرێت، بە ئامانجی دروستکردنی کۆدەنگیی بۆ چارەسەرکردنی کێشە ناوخۆییەکانی تورکیا.