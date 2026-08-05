هاوپەیمانیی بەڕێوەبردنی دەوڵەت لە کۆبوونەوەدایە

پێش کاتژمێرێک

کەمێک لەمەوبەر لە کۆشکی حکوومەتی بەغدا، بە ئامادەبوونی نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان، کۆبوونەوەی ئیئتیلافی بەڕێوەبردنی دەوڵەت دەستیپێکرد.

لە کۆبوونەوەکەدا، جیا لە سەرۆکی هەرێمی کوردستان، هەر سێ سەرۆکایەتییەکەی عێراق و سەرکردە سیاسییەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و هێزە سوننەکان بەشدارن و بڕیارە کۆبوونەوەکە دوو کاتژمێر بخایەنێت.

پێشتر دڵشاد شەهاب، گوتەبێژی سەرۆكایەتیی هه‌رێمی كوردستان ئاماژه‌یدا بوو، لە كۆبوونەوەكەدا لایەنەکانی پێكهێنەری حكوومەتی فیدراڵی عێراق چەندین پرسی پەیوەست بە دۆخی ئێستای عێراق، دوایین پێشهاتەكانی ناوچەكە بە گشتی و چۆنیەتیی هەماهەنگی و هاریكاریی نێوان هەموو لایەنەكان بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەكانی عێراق و دەربازبوون لەم قۆناخە هەستیارە و تێپەڕاندنی ئاستەنگەکان و خزمەتكردنی هاووڵاتییان، تاوتوێ دەكرێن.