عێراق و سعوودیە پرسی پاراستنی ئاسایشی گەرووی هورمز تاوتوێ دەکەن

پێش کاتژمێرێک

فوئاد حوسێن و فەیسەڵ بن فەرحان، لە میانەی کۆبوونەوەی نێوانیان، ئامادەکارییەکانی پەیوەست بە سەردانی چاوەڕوانکراوی شاندێکی ئەمنیی عێراق بۆ سعوودیەیان تاوتوێ کرد.

چوارشەممە، 5ـی ئابی 2026، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق و فەیسەڵ بن فەرحان، وەزیری دەرەوەی سعوودیە، لە عەممانی پایتەختی ئوردن کۆبوونەوە.

بە پێی راگەیەنراوی وەزارەتی دەرەوەی عێراق، لە کۆبوونەوەکەدا، جەخت لەسەر گرنگیی بەهێزکردن و پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان بەغدا و ریاز کرایەوە، هاوکات بیروڕا لەسەر چەندین پرسی جێی بایەخی هاوبەش ئاڵوگۆڕ کرا؛ لە سەرووشیانەوە رێکخستنی کاروباری بەستنی لوتکەی داهاتووی عەرەبی و لێکۆڵینەوە لە پێشنیارەکانی تایبەت بە شوێنی بەستنی لوتکەکە لە ژێر رۆشنایی پێشهاتە ئەمنییەکانی ناوچەکەدا.

هەروەها هەردوولا باسیان لە وردەکاریی سەردانە چاوەڕوانکراوەکەی شاندە ئەمنییەکەی عێراق بۆ سعوودییە کرد، کە بڕیارە بەمزووانە سەردانەکە بە ئامانجی پتەوکردنی هەماهەنگیی کارگێڕی و ئەمنیی نێوان هەردوو وڵات ئەنجام بدرێت.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، وەزیری دەرەوەی عێراق ئاماژەی بە سیاسەتی فەرمیی حکوومەتی عێراق کرد لە پێناو کۆنترۆڵکردنی چەک و سنووردارکردنی لە ژێر سایەی دەوڵەتدا.

لە بەرامبەردا، وەزیری دەرەوەی سعوودیە پاڵپشتیی وڵاتەکەی بۆ حکوومەتی نوێی عێراق و هەوڵەکانی بۆ پاراستنی سەقامگیریی ناوخۆ و ناوچەکە دووپات کردەوە.

هەر بە پێی راگەیەنراوەکە، هەردوولا لێکەوتە ئەمنییەکانی ناوچەکە و کاریگەرییەکانیان لەسەر بازاڕی دابینکردنی وزە و دەروازەکانی هەناردەکردنی نەوت خستووەتە بەرباس، هاوکات باسیان لە هەوڵە ناوچەییەکان و تێگەیشتنەکان کرد بۆ گەرەنتیی دووبارە کردنەوەی گەرووی هورمز بە رووی دەریاوانیدا.

وەزیرانی دەرەوەی عێراق و سعوودیە جەختیان لە گرنگیی بەردەوامیی هەماهەنگی و کارکردنی هاوبەش لە چوارچێوەی کۆمکاری عەرەبی و چوارچێوە ناوچەییەکاندا کردەوە، بە جۆرێک کە خزمەت بە بەرژەوەندییە هاوبەشەکان بکات و ئاسایش و ئارامیی ناوچەکە بەهێزتر بکات.