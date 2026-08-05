عومەر چەلیک: پرۆسەی ئاشتی گەیشتە گرنگترین قۆناخ

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گوتەبێژی پارتی داد و گەشەپێدان دەڵێت: کۆتاییهاتنی چەکداریی پەکەکە، ژینگەیەکی نوێی دیموکراسی لە تورکیا دەڕەخسێنێت. گوتیشی: بە دوورخستنەوەی پرسی چەکداری لە کارنامەی وڵات، کەشێکی سیاسی دروست دەبێت کە دیموکراسییەتەکەمان فراوانتر دەکات.

چوارشەممە، 5ـی ئابی 2026، عومەر چەلیک، گوتەبێژی پارتی داد و گەشەپێدان (ئاکپارتی)، لە میانەی پێشکەشکردنی گوتارێکدا ئاماژەی بەوە کرد، پێشکەشکردنی پڕۆژەیاسایەک بە پەرلەمان سەبارەت بە پرۆسەی ئاشتی بە واتای گەیشتنە بە گرنگترین قۆناخی پرۆسەیەک کە ماوەی دوو ساڵە بەردەوامە.

چەلیک ئاماژەی بەوە کرد کە هەوڵێکی گەورە لە پێناو بەدیهێنانی ژینگەیەکی سەقامگیر دراوە و گوتی: "ئەمڕۆ رۆژێکی مێژووییە؛ ئێمە وەک هاووڵاتییانی تورکیا هەنگاوی گرنگ دەنێین بۆ بەهێزکردنی برایەتی، یەکڕیزی و تەباییمان".

روونیشی کردەوە، بە دوورخستنەوەی پرسی چەکداری لە کارنامەی وڵات، کەشێکی سیاسی دروست دەبێت کە دیموکراسییەتەکەمان فراوانتر دەکات بۆ ئەوەی سەرجەم پێکهاتەکانی تورکیا بگرێتەوە.

گوتەبێژی ئاکپارتی پرۆسەکەی وەک بەرپەرچدانەوەیەک بۆ ئەو لایەنە دەرەکییانە پێناسە کرد کە دەیانەوێت گەلانی ناوچەکە (کورد، تورک، عەرەب، سوننە، عەلەوی و شیعە) پارچەپارچە بکەن.

روونیشی کردەوە، جوهەری پرۆژەیاسای چوارچێوە بریتییە لە رێگریکردن لەوەی هێزە دەرەکییەکان رێکخراوە تیرۆریستییەکان وەک ئامراز بۆ بەرژەوەندییەکانی خۆیان بەکاربهێنن و، هەوڵە بۆ بونیاتنانی داهاتوویەک کە تێیدا گەلانی ناوچەکە شانبەشانی یەکتر کار بکەن.

چەلیک جەختی لەوە کردەوە، کۆتاییهێنان بە رێکخراوی پەکەکە لە تورکیا، عێراق، ئێران، سووریا، ئەورووپا و، رادەستکردنی تەواوی چەکەکانیان، باری قورسی چەکداری لەسەر دیموکراسییەت لادەبات و ئاسۆیەکی نوێ بۆ گەشەکردنی کایەی سیاسی، ئابووری و کۆمەڵایەتی دەکاتەوە.

"پرۆژە یاسای چوارچێوە" لە 12 ماددە پێکدێت، ئامانجی سەرەکیی پرۆژەکە گواستنەوەی پرسی کوردە لە گۆڕەپانی ململانێی چەکدارییەوە بۆ گۆڕەپانی سیاسی و یاسایی.

ئەمڕۆ دوای زنجیرەیەک کۆبوونەوەی سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا لەگەڵ فراکسیۆنەکان، دەقی پڕۆژەیاسای تایبەت بە قۆناخی نوێی چارەسەری و چەکداماڵینی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) بڵاوکردەوە.

بە پێی دەقی پڕۆژەیاساکە، دیاریکردنی کۆتاییهاتنی کردەیی و چەکداماڵینی رێکخراوەکە لەلایەن دامەزراوە ئەمنییەکانەوە دەستنیشان دەکرێت و ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانیش پشتڕاستی دەکاتەوە.