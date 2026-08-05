ئەمریکا و بەریتانیا ئاسایشی گەرووی هورمز و دۆسیەی ئەتۆمی ئێران تاوتوێ دەکەن

پێش کاتژمێرێک

راگەیەندراوێکی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ئاشکرای کرد، مارکۆ روبیۆ، وەزیری دەرەوە، لەگەڵ ئێد میڵیباند، هاوتا بەریتانییەکەی، کۆبوونەتەوە بۆ تاوتوێکردنی پرسی زامنکردنی هاتوچۆی ئارام لە گەرووی هورمز و رێگریکردن لە ئێران بۆ پەرەپێدانی چەکی ئەتۆمی.

بە گوێرەی راگەیەندراوێکی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، کە رۆژی چوارشەممە 5ـی ئابی 2026 بڵاوکراوەتەوە، رێککەوتنی هەردوولایەنی ئەمریکا و بەریتانیا لەسەر پابەندبوونی هاوبەش بۆ پاراستنی ئاسایشی دەریاوانی لە گەرووی هورمز دووپات کرایەوە، هاوکات جەختیان لە کارکردنی پێکەوەیی کردەوە بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەر هەوڵێک کە رێگە بۆ تاران خۆش بکات ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی.

ئەم گفتوگۆیانە لە کاتێکدایە، ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران رایگەیاند، تاران و مەسقەت لەسەر تایبەتمەندییە جوگرافییەکانی رێڕەوەکانی ناو گەرووی هورمز گەیشتوونەتە رێککەوتن و راگەیەندراوی هاوبەشی نێوانیان لە قۆناغی کۆتاییدایە، بەڵام جێبەجێکردنی پەیوەستە بە دەستوەرنەدانی لایەنی سێیەم.

هەروەها گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ئاماژەی بەوەکرد، رێککەوتن لەگەڵ عومان بە تەنیا بە واتای سەلامەتی گەرووەکە نایەت، هەر بۆیە تاران لەگەڵ وڵاتانی پاکستان و قەتەر سەرقاڵی ئاڵوگۆڕی بیروڕایە بۆ دۆزینەوەی چارەسەری گشتگیرتر.