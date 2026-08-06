عەلوەی سلێمانی بە هەنجیری تەقتەق دەڕازێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

لەگەڵ دەستپێکردنی وەرزی پێگەیشتنی بەروبوومە هاوینەییەکان، بازاڕی عەلوەی سلێمانی بە بەروبوومی خۆماڵی و بەتایبەتی هەنجیر بوژاوەتەوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 6ـی ئابی 2026، ئارام بەختیار پەیامنێری کوردستان24 لە سلێمانی رایگەیاند؛ ئێستا وەرزی پێگەیشتنی هەنجیری تەقتەقە و رەوانەی عەلوەی سلێمانی دەکرێت. بەهۆی ئەو ناوبانگەی ئەم جۆرە هەنجیرە هەیەتی، خواستی لەسەرە، بەجۆرێک زۆرجار پێش ئەوەی بارەکان بگەنە ناو عەلوەکە، راستەوخۆ لەلایەن کڕیاران و کاسبکارانەوە هەمووی دەکڕدرێت.

حاجی محەمەد، یەکێک لە کاسبکارانی عەلوەی سلێمانی لەبارەی دۆخی بازاڕەکەوە دەڵێت: "لەبەر ئەوەی ئەمساڵ تاوەکو ئێستا تەنیا هەنجیری تەقتەق پێگەیشتووە و بەرهەمی ناوچەکانی دیکە وەک قەڵادزێ و شارەزوور هێشتا نەهاتوونەتە بازاڕ، خواستێکی زۆر لەسەر هەنجیری تەقتەق هەیە."

سەبارەت بە نرخ و بڕی ساخبووەوە، ئارام بەختیار ئاماژەی کرد، رۆژانە نزیکەی 4 بۆ 5 تەن هەنجیر لە عەلوەی سلێمانی ساخ دەبێتەوە و نرخی هەر کیلۆیەکیش لەنێوان 2 هەزار بۆ 2 هەزار و 500 دینار دایە.

هەنجیری تەقتەق یەکێکە لە ناسراوترین جۆرەکانی هەنجیر لە هەرێمی کوردستان، بووەتە جێی سەرنجی بازرگانان و دووکاندارانی میوە و رۆژانە دیمەنی قەرەباڵخی بۆ کڕینی ئەم بەرهەمە لە عەلوەی سلێمانی دووبارە دەبێتەوە.

هاووڵاتییان و کڕیاران زیاتر روو لە بەروبوومە خۆماڵییەکان دەکەن، چونکە جگە لەوەی لە رووی تام و چێژەوە لە ئاستێکی بەرزدان، نرخەکەشیان گونجاوە و بەراورد بە بەرهەمی هاوردە خواستی زیاتریان لەسەرە.