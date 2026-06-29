بررسی نوسازی خط لوله نفت و همکاریهای انرژی میان عراق و سوریه
اربیل (کوردستان۲۴)- وزیران امور خارجه عراق و سوریه در دیدار خود در دمشق، درباره توسعه همکاریهای دوجانبه، از جمله سازوکار انتقال انرژی، نوسازی خط لوله انتقال نفت، تقویت همکاریهای مرزی و هماهنگیهای امنیتی گفتوگو کردند.
فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، امروز دوشنبه ۲۹ ژوئن، در جریان سفر رسمی خود به دمشق با اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، دیدار و درباره راههای گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف رایزنی کرد.
در این دیدار، دو طرف بر تشکیل هیئتی مشترک و تخصصی در حوزههای انرژی، کشاورزی، منابع آب، حملونقل و گذرگاههای مرزی توافق کردند تا زمینه توسعه همکاریها و تأمین منافع مشترک را فراهم کند.
وزیران خارجه عراق و سوریه همچنین سازوکار انتقال انرژی و طرح نوسازی خط لوله انتقال نفت عراق به سوریه را بررسی کردند. همکاری در بخشهای آب و کشاورزی با هدف تقویت امنیت غذایی نیز از دیگر محورهای این گفتوگوها بود.
تقویت هماهنگیهای امنیتی برای حفظ ثبات منطقه و مقابله با چالشهای مشترک نیز در دستور کار این دیدار قرار داشت.
فواد حسین امروز دوشنبه به دعوت رسمی اسعد الشیبانی وارد دمشق شد تا درباره موضوعات مورد علاقه دو کشور با مقامهای سوری گفتوگو کند.
ب.ن