دبیرکل شورای همکاری خلیج از اقدامات امنیتی عراق قدردانی کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- وزیر امور خارجه عراق با تأکید بر مخالفت بغداد با هرگونه حمله به کشورهای حوزه خلیج، اعلام کرد عراق همزمان با جنگ علیه ایران نیز مخالف است. دبیرکل شورای همکاری خلیج نیز از تلاشهای دولت عراق برای جلوگیری از استفاده از خاک این کشور علیه کشورهای همسایه قدردانی کرد.
فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، روز سهشنبه ۳۰ ژوئن پس از دیدار با جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج، در یک نشست خبری مشترک، مواضع بغداد درباره تحولات منطقه و مسائل امنیتی را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه سفر البدیوی به بغداد در شرایطی حساس انجام شده است، گفت عراق به قطعنامههای بینالمللی پایبند است و «هرگونه حمله به کشورهای حوزه خلیج را بهشدت مردود میداند و با جنگ علیه ایران نیز مخالف است.»
وزیر خارجه عراق افزود که کشورش طی سالهای گذشته همواره از جنگ و تنش آسیب دیده و به همین دلیل با گسترش درگیریها در منطقه مخالفت میکند.
فواد حسین همچنین اظهار داشت دولت جدید عراق سیاست انحصار سلاح در اختیار دولت و خلع سلاح گروههای شبهنظامی را دنبال میکند و همزمان تلاشهای خود برای مبارزه با فساد را تشدید خواهد کرد.
وی از شرکتهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج دعوت کرد در پروژههای سرمایهگذاری عراق مشارکت کنند.
در این نشست خبری، جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج، با ابراز خرسندی از سفر به بغداد، اعلام کرد حامل پیامهایی مهم از سوی کشورهای عضو شورا است و حمایت کامل شورای همکاری از علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق را ابلاغ کرده است.
البدیوی تصمیمهای اخیر نخستوزیر عراق را مهم ارزیابی کرد و گفت در دیدار با وزیر امور خارجه عراق، درباره گسترش همکاریهای امنیتی و ضرورت کاهش تنشهای منطقهای گفتوگو کردهاند.
وی همچنین از تلاشهای دولت عراق برای جلوگیری از استفاده از خاک این کشور علیه کشورهای همسایه قدردانی کرد و افزود شورای همکاری خلیج به حمایت از ثبات، امنیت و توسعه عراق ادامه خواهد داد، زیرا امنیت عراق را بخشی جداییناپذیر از امنیت منطقه خلیج و کل منطقه میداند.
ب.ن