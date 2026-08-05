تأکید ائتلاف اداره دولت بر عدم مداخله در امور داخلی عراق

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- ائتلاف اداره دولت عراق، روز چهارشنبه با حضور نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی و شماری از رهبران این ائتلاف تشکیل جلسه داد تا آخرین وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و خدماتی کشور و همچنین پیامدهای تحولات منطقه‌ای بر عراق را بررسی کند.

در این نشست، نخست‌وزیر عراق گزارشی از اقدامات دولت برای تقویت امنیت و ثبات، بهبود خدمات عمومی، اجرای برنامه دولت و رسیدگی به چالش‌های اقتصادی و مالی ارائه کرد و تأکید داشت که حفظ منافع شهروندان عراقی همچنان در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد.

ائتلاف اداره دولت عراق بار دیگر حمایت خود را از تلاش‌های دولت برای حفظ امنیت و ثبات اعلام و بر ضرورت انحصار سلاح در اختیار دولت، مطابق با برنامه وزارتی مصوب مجلس نمایندگان، تأکید کرد.

شرکت‌کنندگان همچنین تصریح کردند که خاک عراق نباید به محلی برای حمله به کشورهای همسایه یا عاملی برای کشاندن این کشور به درگیری‌هایی تبدیل شود که در راستای منافع مردم عراق نیست.

در بیانیه این نشست، افرادی که در اقداماتی علیه امنیت عراق نقش داشته باشند، «قانون‌شکن» توصیف شدند و تأکید شد که مطابق قانون اساسی، استفاده از سلاح خارج از چارچوب اختیارات دولت و تشکیل گروه‌های مسلح خارج از نیروهای امنیتی رسمی ممنوع است و متخلفان باید پاسخگو باشند.

حاضران همچنین حملات علیه نیروهای مسلح عراق که به کشته شدن چند تن از نیروهای نظامی انجامیده است را محکوم کردند.

ائتلاف اداره دولت عراق بر اجرای جدول زمانی تعیین‌شده برای محدودسازی و ساماندهی سلاح‌ها تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ تأکید کرد و اعلام داشت پس از این تاریخ، هرگونه فعالیت مسلحانه خارج از چارچوب قانونی دولت، بر اساس قانون مبارزه با تروریسم عراق پیگرد خواهد شد.

در بخش دیگری از این نشست، وضعیت اقتصادی و مالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم ارائه خدمات عمومی و اجرای پروژه‌های راهبردی تأکید شد. همچنین حاضران درباره تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت، افزایش درآمدهای غیرنفتی و مقابله با اسراف، قاچاق و فساد تبادل نظر کردند.

ائتلاف همچنین بر حمایت عراق از گفت‌وگو و کاهش تنش در منطقه تأکید کرد، استفاده از زور برای حل اختلافات را مردود دانست و آمادگی بغداد را برای ایفای نقشی سازنده در نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های درگیر، در راستای تقویت امنیت منطقه و حفظ منافع مشترک، اعلام کرد.

شرکت‌کنندگان در ادامه، تحولات کشورهای همسایه را نیز بررسی و بر اهمیت تقویت امنیت مرزها، مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته، همراه با گسترش روابط منطقه‌ای و بین‌المللی عراق بر پایه منافع متقابل، احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخلی تأکید کردند.

در پایان این نشست، ائتلاف اداره دولت عراق خواستار تسریع در روند تشکیل دولت و ارائه برنامه کابینه به مجلس نمایندگان برای بررسی و تصویب شد.

ب.ن