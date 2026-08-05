1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- سخنگوی گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد چین در حال بررسی طرحی برای احداث یک منطقه صنعتی تولید خودرو در اربیل است؛ طرحی که در صورت اجرا، می‌تواند این شهر را به یکی از مراکز تولید خودرو برای عراق و حتی کشورهای همسایه تبدیل کند.

برگشت آکره‌ای، سخنگوی گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت این موضوع در جریان دیدار با سرکنسول چین در اربیل مطرح شده و گروه سرمایه‌گذاری از این پیشنهاد استقبال کرده است.

به گفته وی، پس از آنکه سرکنسول چین از استقبال گسترده شهروندان اقلیم کوردستان از خودروهای چینی مطلع شد، ایده راه‌اندازی کارخانه تولید خودرو در اقلیم مطرح شد. آکره‌ای افزود که پس از اعلام موافقت اولیه با این پیشنهاد، سرکنسولگری چین موضوع را با دولت و شرکت‌های چینی در میان خواهد گذاشت و مطالعات مربوط به احداث یک منطقه صنعتی بزرگ برای تولید خودرو در اربیل آغاز می‌شود.

او همچنین توضیح داد که بر اساس این طرح، چین به جای صادرات خودروهای کامل، قطعات خودرو را به اقلیم کوردستان ارسال خواهد کرد تا عملیات مونتاژ و تولید در منطقه صنعتی مورد نظر انجام شود.

آکره‌ای گفت هدف طرف چینی این است که این منطقه صنعتی علاوه بر تأمین نیاز بازار عراق، به مرکزی برای تولید خودرو و صادرات آن به کشورهای همسایه اقلیم کوردستان نیز تبدیل شود.

سخنگوی گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان با اشاره به اینکه هنوز مذاکرات وارد مرحله بررسی جزئیات نشده است، اظهار داشت طرف چینی خواستار اختصاص زمینی برای اجرای پروژه شده و گروه سرمایه‌گذاری نیز با این درخواست موافقت اولیه کرده و از طرف چینی خواسته است برنامه اجرایی خود را ارائه کند.

وی همچنین یادآور شد که آلمان نیز پیش از این اجرای طرحی مشابه را مدنظر داشت، اما به دلیل شرایط منطقه، اجرای آن به تعویق افتاد.

بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر حدود ۱۰ نوع خودروی ساخت چین در اقلیم کوردستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب.ن