پارلمان آلمان از فعالیتهای بنیاد خیریه بارزانی تقدیر کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- پارلمان آلمان همزمان با بیستویکمین سالگرد تأسیس بنیاد خیریه بارزانی، جایزه بشردوستانه خود را به این نهاد اعطا کرد و از بیش از دو دهه فعالیت آن در حمایت از آسیبدیدگان جنگ، آوارگان و پناهندگان قدردانی کرد.
موسی احمد، رئیس بنیاد خیریه بارزانی، امروز پنجشنبه ۶ اوت، در یک نشست خبری که توسط کوردستان۲۴ پوشش داده شد، این خبر را اعلام کرد. به گفته وی، این تقدیر، فعالیتهای امدادی و بشردوستانه بنیاد را بیش از پیش در سطح بینالمللی برجسته کرده و نشاندهنده گسترش همکاریهای بشردوستانه میان آلمان و اقلیم کوردستان است.
قدردانی از دو دهه فعالیت بشردوستانه
احمد با بیان اینکه این جایزه قدردانی از تلاشهای مستمر بنیاد خیریه بارزانی در حمایت از جوامع آواره و پاسخگویی به بحرانهای انسانی طی دو دهه گذشته است، گفت همزمانی این تقدیر با بیستویکمین سالگرد تأسیس بنیاد، بیانگر نقش رو به گسترش آن در اجرای عملیات امدادی و برنامههای توسعهای در منطقه است.
وی این جایزه را نشانهای از اعتماد جامعه بینالمللی به مأموریت بنیاد توصیف کرد و افزود با توجه به اینکه اقلیم کوردستان همچنان میزبان شمار زیادی از آوارگان داخلی و پناهندگان است، تداوم همکاریهای بشردوستانه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
گسترش همکاریهای آلمان و اقلیم کوردستان
رئیس بنیاد خیریه بارزانی همچنین از برنامهریزی برای سفر وزیر همکاری و توسعه اقتصادی آلمان به اقلیم کوردستان در آینده نزدیک خبر داد و گفت این سفر با هدف گفتوگو درباره تقویت همکاریها در حوزههای بشردوستانه و توسعهای انجام خواهد شد.
او این سفر را برای بنیاد «مهم و راهبردی» توصیف کرد و اظهار داشت که گسترش تعاملات میتواند زمینهساز شکلگیری چارچوبی جامعتر برای همکاری میان نهادهای آلمانی و اقلیم کوردستان باشد.
به گفته موسی احمد، انتظار میرود تمرکز این رایزنیها بر همکاریهای عملی در حوزههایی باشد که کمکهای بشردوستانه و برنامههای توسعه بلندمدت در آن به یکدیگر پیوند میخورند.
توجه به آوارگان، ایزدیها و اشتغال جوانان
موسی احمد در ادامه، رسیدگی به نیازهای آوارگان داخلی و پناهندگان ساکن اقلیم کوردستان و فراهم کردن شرایط برای بازگشت ایمن و پایدار آنان را از اولویتهای اصلی این بنیاد برشمرد.
وی همچنین گفت وضعیت بشردوستانه جامعه ایزدی یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای آینده خواهد بود و بر ضرورت اجرای اقداماتی تأکید کرد که علاوه بر بهبود شرایط زندگی، زمینه بازسازی و بهبود بلندمدت این جامعه را فراهم کند.
رئیس بنیاد خیریه بارزانی همچنین به برنامههای این نهاد برای ایجاد فرصتهای شغلی قانونی برای جوانان اقلیم کوردستان در آلمان اشاره کرد و گفت این طرح با تلفیق آموزش زبان و آموزشهای حرفهای، متقاضیان را برای اشتغال از مسیرهای رسمی مهاجرت نیروی کار آماده میکند.
ورود به سومین دهه فعالیت
اعطای جایزه بشردوستانه پارلمان آلمان همزمان با ورود بنیاد خیریه بارزانی به سومین دهه فعالیت خود انجام شده است. این بنیاد طی بیش از ۲۰ سال گذشته در ارائه کمکهای امدادی به آسیبدیدگان جنگ، آوارگان و دیگر اقشار آسیبپذیر نقش فعالی ایفا کرده و دامنه فعالیتهای خود را به مناطق مختلف بحرانزده گسترش داده است.
این تقدیر، علاوه بر ارج نهادن به عملکرد گذشته بنیاد، بیانگر نقش مستمر آن در حوزه کمکهای بشردوستانه و توسعه منطقهای نیز به شمار میرود.
قدردانی از حامیان بنیاد
موسی احمد در پایان نشست خبری از مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، به دلیل حمایت مستمر از فعالیتهای بنیاد خیریه بارزانی قدردانی کرد.
وی همچنین از وزارت کشور اقلیم کوردستان و کارکنان مرکز هماهنگی بحران مشترک در اربیل و دهوک به خاطر همکاری در اجرای مأموریتهای بشردوستانه این بنیاد تشکر کرد و گفت این همکاریها نقش مهمی در پیشبرد برنامههای امدادی و انسانی بنیاد داشته است.
ب.ن