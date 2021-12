Siyasetmedarên Kurd ji bo ‘Kurdistanê’ bertek dane Kiliçdaroglu

Stenbol (K24) – Rewşenbîr û siyasetmedarên Kurd bertek nîşanî gotina Kemal Kiliçdaroglu ya “Ez ji peyva Kurdistanê bêzar im” dan.

Serokê Giştî yê Partiya Komarî ya Gel (CHP) Kemal Kiliçdaroglu di bernameya xwe ya navçeya Elmadagê ya Enqereyê de gotibû, “Ez jî ji peyva Kurdistanê bêzar im. Ma we qet tiştekî wiha ji min bihîstiye?"

Herwiha ji bilî partiyên siyasî yên Kurd, rewşenbîr û nivîskarên Kurd jî li ser medyaya civakî bertek nîşanî gotinên Kiliçdaroglu dan.

Serokê Giştî yê Partiya Azadiya Kurdistanê (PAK) Mustafa Ozçelîk ji K24ê re axivî û got, "Gelo acizbûna ji navê welatekî ne îfadeya trawmayeke kûr e?" û wî got:

“Ji xeynî wê yekê ku CHP avakar û cîbicîkarê felsefe û siyaseta ‘yek milet, yek welat, yek dewlet, yek al e’, hebûna miletê Kurd paşguh dike û nahêle ku ew bi serê xwe birêve bibe. welatekî bi siyaset û pratîkên piralî; Em gerekê çawa wesif bikin ku em ji navê welatekî din aciz bûne? Ev binpêkirina mafên mirovan di asta xwe ya herî sivik de, diyardeya giran a 98 salên perwerde û siyaseta kûr a şovenîst, marjînal, înkar û asîmîlasyonê ye.”

Ozçelîk axaftina xwe wiha devam kir: “Birêz Kemal Kiliçdaroglû dibêje 'Em ê pirsgirêka Kurd çareser bikin'. Behsa 'Hevdu fihêlkirinê’ dik e. Lê niha jî dibêje 'Ez jî ji peyva Kurdistanê bêzar im'. Ji bilî qebûlkirina rastiya Kurdistanê; Kılıcdaroglu gotibû, ‘Em ê azadiya raman û rêxistinbûnê misoger bikin.’ Kılıcdaroglu, sinorên 'azadiya raman û rêxistinbûnê' ji xwe re diyar kiriye? wê axaftinê.”

“Civîna CHPê bi ala Kurdistanê re”

Ozçelîk herî dawî ji Kiliçdaroglu re got, “Şanda CHPê serdana Başûrê Kurdistanê kir. Şanda CHPê ligel Serok Mesûd Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ligel ala Kurdistanê civiyan. Berî referanduma 25ê Îlona 2017an demeke kurt PAKê û hinek partî û kesayetên Kurdistanî yên bi navê Kurdistanê Înîsiyatîfa Piştgiriya Referandûma Serxwebûnê ava kirin. Weke Înîsiyatîfê me bi Serokê Giştî yê CHPê Birêz Kemal Kiliçdaroglu re hevdîtin kir û ji bo referandûmê piştgirî xwest.”

“Li ser Kurdistanê sîyasetê dikin”

Rewşenbîrê Kurd Fuat Onen ji K24ê re axivî û diyar kir ku di daxuyaniyên Kiliçdaroglu de tiştekî ne normal nîne.

“Ji ber ku partiya Kiliçdaroglu avakerê Komara Tirkiyeyê ye. Komara Tirkiyeyê li ser tunekirina rastiya Kurd û Kurdistanê hatiye avakirin. Sîstema ku partiya Kiliçdaroglu 100 sal berê ava kir, sîstemeke qirkirinê ye. Ji holê rakirina netew û welatên wekî Rom, Ermenî, Laz, Suryanî heye. Niha tenê hebûn û rastiya Kurdistanê li ber wan maye. Dewleta Tirk bi hemû hêza xwe dixwaze rastiya Kurd û Kurdistanê ji holê rake. Îro li 3 parçeyên Kurdistanê şerekî dijwar dimeşîne. Ji bo wî pir xwezayî ye ku avakerê vê sîstemê ji hebûna Kurdistanê nerehet e. Di axaftina Kiliçdaroglu de tiştekî anormal nîne. Tiştê ne normal ew e ku partiyên siyasî yên Tirkiyê di van mehên dawî de li ser nebûna Kurdistanê siyasetê dikin. Partiya Meral Akşener ji partiya Devlet Bahçelî re dibêje; “Kurdistan li ku ye?” Nexşeya Kurdistanê xêz kir û ji AKP’ê pirsî, “Kurdistan li ku ye?

"Kilidaroglu li dijî çîyê Kurdistanê ye?"

Siyasetmedarê Kurd Sidkî Zilan ku li ser hesabê xwe yê Twitterê daxuyaniya Kiliçdaroglu ya "Ez ji peyva Kurdistanê bêzar im" nirxand jî got:

“Pirsgirêka Kiliçdaroglu bi xwe îfadekirinê re heye. Hewl dide bi awayê xwe ji dengdêrên tirk û netewperest re şêrîn xuya bike, lê di nav hezar vebijarkên îfadeyê de gotina ‘Ez ji Kurdistanê nerehet im’ tîne ziman, ku dê hemû kurdan aciz bike û bikeve çarçoveya cudakarî û sûcê nefretê. Kurdistan bi pênaseya xwe ya kurt; Navê erdnîgariya ku Kurd lê pir in û bi sedsalan lê dijîn e. Di pêvajoya dîrokî de cih û warên ku bûne Kurdistanê hene, her wiha cihên ku li ber windabûna nasnameya xwe ya Kurdistanî ne jî hene. Lê belê xetên sereke yên xaka Kurdistanê diyar in. Divê Kiliçdaroglu eşkere bike ku li dijî çîyê Kurdistanê ye. Kiliçdaroglu, rastiya Kurd û Kurdistanê qebûl bike û dû re; Li ser navê CHPê dikare niyeta Tirkiyê ya ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê bêyî parçekirin nîşan bide, ev jî maqûl e û rê li ber peymaneke nû û pêkhateyeke îdarî û siyasî ye. Lê pratîka nerehetbûna ji Kurdistanê li Dêrsimê pêk hat."