Zekî Akkoç: Eger provakasyon çêbin jî, dê ne bi destê Kurdan be
Navenda Nûçeyan (K24) – Piştî daxuyaniyên Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî, yên ku tê de egera provokasyonan li dijî pêvajoya çareseriyê anîbû ziman, çavdêrên siyasî yên Kurd balê dikişînin ku eger ziyan bigihîje pêvajoyê, ev yek dê ne ji aliyê Kurdan ve be. Li gorî çavdêran, metirsiya sereke ji aliyê neteweperest û kemalîstên Tirk ve ye, yên ku naxwazin pirsgirêka Kurd bi awayekî aştiyane çareser bibe.
Çavdêrê siyasî Zekî Akkoç ji K24ê re got: "Kurd bi salan e êş û azarê dikişînin, ji warên xwe koçber bûne û perîşan bûne. Ji ber vê yekê, ew ji herkese zêdetir dixwazin ev pirsgirêk bi awayekî mayînde were çareserkirin û di vê mijarê de jidil in."
Akkoç tekez kir, aliyên ku dixwazin vê pêvajoyê têk bibin û aloziyê derxînin, ne Kurd in, lê ew derdorên neteweperest û kemalîst in ku hebûna xwe di berdewamiya şer de dibînin. Wî da zanîn ku Kurd niha bi baldarî pêvajoyê dişopînin û daxwaza wan a sereke aştî û çareserî ye.
Di dawiya axaftina xwe de, Akkoç sembola dayikên Kurd ên bi kitanên spî bi bîr xist û got: "Ev ne helwesteke nû ye. Ji mêj ve ye dayikên Kurd bi kitanên spî, ku sembola aştiyê ne, daxwaza rawestandina xwînê û çareseriyê dikin. Ev nîşana wê yekê ye ku daxwaza aştiyê di nava civaka Kurd de xwedî kokeke kûr e."
Bi van daxuyaniyan, çavdêrên Kurd peyameke zelal didin ku aliyê Kurd ji bo serkeftina pêvajoya çareseriyê amade ye û berpirsiyariya her egera provokasyonekê nade ser milên xwe. Ew di wê baweriyê de ne ku çavên civakê divê li ser wan derdoran be ku ji aştiyê zêdetir, ji aloziyê sûd werdigirin.