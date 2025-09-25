Cara yekem li Stenbolê: Li dibistaneke dewletê dersa kurdî hat dayîn
Navenda Nûçeyan (K24) – Li Stenbolê, cara yekem di dîroka Tirkiyeyê de, li dibistaneke navîn a dewletê dersên hilbijartî yên zimanê Kurdî (Kurmancî) bi awayekî fermî dest pê kirin.
Ev pêngava girîng bi hewl û xebatên Komeleya Tevgera Zimanê Kurdî (HEZKURD) li Dibistana Navîn a Sultan Alparslan a li navçeya Esenyurtê pêk hat.
Serokê HEZKURDê Suphî Ozgen, li ser hejmara xwe ya medyaya civakî ev mizgînî ragihand û diyar kir, li Dibistana Navîn a Sultan Alparslan, 75 xwendekaran dersa zimanê Kurdî hilbijartiye.
Ozgen da zanînm ji bo van xwendekaran du pol hatine vekirin û pirtûkên dersê jî ji aliyê Wezareta Perwerdehiyê ya Tirkiyeyê ve hatine şandin, ku ev yek girîngiya fermî ya vê pêngavê nîşan dide.
Suphî Ozgen tekez kir ku ev cara yekem e ku li metropola Stenbolê li dibistaneke dewletê perwerdeya Kurdî dest pê dike û armanca wan ew e ku vê yekê li hemû dibistanên navçeya Esenyurtê û navçeyên din ên Stenbolê belav bikin.