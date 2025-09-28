Wezareta Navxwe bi amadebûna Mesrûr Barzanî Rêbera Silametiyê radigehîne
Navenda Nûçeyan (K24) - Bi amadebûna Serokwezîrê Herêma Kurdistanê, Wezareta Navxwe ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê dê Rêbera Silametiyê ragihîne.
Bi çavdêrî û amadebûna Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, Wezareta Navxwe ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê dê saet 10:00 ê sibeha îro Yekşem, 28ê Îlona 2025ê) di merasîmeke taybet de Rêbera Silametiyê ragihîne.
Ev rêber heft bergên kodên silametiyê ne û dê bibin bingeha avakirina avahî, cihên xwecihbûnê, westgehên sotemeniyê û hemî projeyên mezin.
Armanc ji wan kodan peydakirina derfetan e, ji bo parastina can û silametiyên welatiyan, ser û malên wan û jêrxaneya Kurdistanê.