Siyasî

Ragihandinek ji Baregayê Barzanî

Kurdistan Baregayê Barzanî Zeviya Kormorê

Navenda Nûçeyan (K24) - Baregayê Barzanî ragihandinek li ser êrîşa li ser Zeviya Gazê ya Kormorê weşand, ev jî tekista wê ye:

Bi navê Xudayê Mezin û Dilovan

Em wê êrîşa terorîstî ya ku şeva borî li ser Zeviya Gazê ya Kormorê hatiye kirin bi tundî şermezar dikin.

Ev êrîş li dijî jêrxaneya aborî û berjewendiyên Herêma Kurdistanê, Iraqê û hemî welatiyan e.

Her çend ev êrîşên nerewa yên li ser Herêma Kurdistanê pêştir jî gelek caran hatine şermezarkirin jî, lê tenê şermezarkirin bûye û li dijî bikeran tu rêkar nehatine bicihanîn û ew êrîş dubare bûn.

Dema wê yekê hatiye ku li beranberî van êrîşên nerewa pêngavên cidî û kiryarkî bên avêtin.

 

Baregayê Barzanî

27ê Mijdara 2025ê

 
 
