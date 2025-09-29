Partî: Qedexekirina xwendina Kurdî li Efrînê binpêkirina mafên çandî û neteweyî ye
Navenda Nûçeyan (K24) - Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê (Partî) di ragihandinekê de biryara Hikûmeta Sûriyê ya qedexekirina xwendina zimanê Kurdî li Efrînê û deverên din ên Kurdistanî yên Rojavayê Kurdistanê şermezar kir. Tekez jî kir ku, biryara Hikûmeta Şera ji bo piştguhxistina xwendina Kurdî berevajî dirûşmên şoreşa Sûriyê ya ji bo azadî û wekheviyê ye.
Ev jî peyama Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê (Partî) ye:
Daxwuyanî derbarê qedexekirina xwendina zimanê kurdî li Efrînê, Serêkanîya û Girê Spî.
Ev biryar ji aliyê Rêveberiya Demkî ya bi serokatiya Ehmed El-Şerih bi sekinandina xwendina bi zimanê kurdî li Efrînê û hemû deverên kurdî ku pêşveçûneke metirsîdare û nîşaneke nebaş e li ser pêşeroja mafên gelê kurd li Sûriyê
herwiha binpêkirina li der heqê mafê kulturî û neteweyî ku hatîye pesendkirin ji yasaya neteweyî.
Zimanê kurdî ne tenê ji bo fêrbûnê ya lê ew cewhera nasname û stûneke bingehîn ne ji stûnên hebûna netewî ya gelê Kurd li Sûriyê, û tunekirina vê mafê dê nîşana tunekirina hebûna kurdan û rola wê ya dîrokî di avakirina Sûrîyê.
Ev mafên herî kêm ku derbas kirina zimanê kurdî di nav rêbazên xwendinê û hînkirina wê di dibistanan de û, peymangeh û zanîngehên yên taybet, ji ber tekezkirina nirxên pêkvejîyanê û îtirafa hevbeş û destûra Sûriyê wê tekezî dike. Paşveçûna ji van destkeftên îro, tê xwendin wekî peyamek dûrxistin û tunekirina û têk birine avakirina dewleteke demokratîk, piralî û federal.
Ji vê yekê El-Partî pirseke girîng ji desthilata El-Şerih dike?
Eger mafê herî kêm a kulturî ya gelê Kurd were tunekirin, çewa e li ser îtîrafa bi mafên siyasî û destûrî di pêşeroja Sûriyê de?
Çewa destûreke ku wekhevîya ava bike û heman demê dûrxistina yek ji zimanên niştimanî ji dibistanên wê.
Em weke El-Partî tekez dikin ku danpêdana bi zimanê kurdî wek zimanekî fermî li kêleka zimanê Erebî li herêmên kurdî û bicîhanîna wê di nava rêbazên niştimanî ku nîşan rasteqîne ji bo her projeyeke niştimanî Sûrî, Em daxwaz dikin ku ev biryar were vegerandin û çespandina zimanê kurdî li dibistanan, ku dibe gaveke yekem di avakirina baweriya û nîşaneke ku divê Sûriyê pêşeroj welatekî demokratîk û federal ku hemû welatîyên xwe li ser bingeha azadiya, edalet û rûmetê bicîh bike.
Komîta navendî ya Partîya Demokrata kurd li Sûriyê ( El-Partî)
29 /9 / 2025