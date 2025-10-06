Siyasî

Serok Barzanî û Mihemedê Hacî Mehmûd proseya siyasî ya Herêma Kurdistanê gotûbêj dikin

Kurdistan Mesûd Barzanî

Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Barzanî û Serokê Partiya Sosyalîst Demokrat a Kurdistanê Mihemedê Hacî Mehmûd proseya siyasî ya Herêma Kurdistanê û geşedanên navçeyê gotûbêj dikin.

Barageha Barzanî belav kir, Serok Mesûd Barzanî îro 6ê Cotmehê pêşwazî li Serokê Partiya Sosyalîst Demokrat a Kurdistanê Mihemedê Hacî Mehmûd kir.

Li gorî daxuyaniya Barageha Barzanî, di hevdîtinê de guftûgo li ser rewşa siyasî ya Herêma Kurdistanê û navçeyê bi giştî hate kirin.

 
