Jiyan

Kevirê bingehê yê rêya 60 metrî li Hewlêrê hat danîn

Kurdistan

Navenda Nûçeyan (K24) – Wezîrê Şaredarî û Geştûguzariyê yê Herêma Kurdistanê Sasan Ewnî ragihand, bi budçeyeke 36 milyar û 300 milyon dînarî, projeya avakirina Cadeya 60 Metrî li bajarê Hewlêrê tê cîbicîkirin ku dê çendîn rêyên sereke bi hev ve girê bide.

Sasan Ewnî îro 11ê Cotmehê kevirê bingehîn ê projeya Cadeya 60 Metrî ya Hewlêrê danî û di konferanseke rojnamevanî de agahî li girîngiya projeyê dan.

Wezîrê Şaredariyê eşkere kir, ev proje xwedî girîngiyeke stratejîk a mezin e, ji ber ku ew dê cadeyên bazneyî (xelekî) yên 120 metrî û 150 metrî bi sê rêyên sereke yên (Hewlêr-Behrke, Hewlêr-Pîrmam û Hewlêr-Koye) ve bi hev girê bide.

Sasan Ewnî got: "Ev projeya ku îro em kevirê bingehîn ê wê datînin, yekemîn cadeya 60 metrî ye ku di nava Masterplana Hewlêrê de ye û tê cîbicîkirin."

Her wiha destnîşan kir, ev cade dê xizmeteke mezin bigihîne herêmeke berfireh û çûnûhatina niştecihên çendîn tax û bajarokên nû, weke Şarê Aras, Kerk, Girdcotyar û bajarokên Aram Yek û Aram Du, hêsantir bike.

Di dawiyê de, Wezîrê Şaredariyê piştrastî da ku di paşerojê de dê li ser cîbicîkirina cadeyên din ên di nava masterplanê de jî kar were kirin.

 
 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment