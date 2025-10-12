Mezlûm Ebdê: HSD û Artêşa Sûriyeyê li ser tevlîbûnê li hev kirine
Navenda Nûçeyan (K24) – Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) Mezlûm Ebdî ragihand, ew bi hikumeta Şamê re gihiştine rêkeftineke destpêkî ji bo tevlîbûna HSDê di nav artêşa Sûriyeyê de. Ebdî her wiha eşkere kir, dê destûra Sûriyeyê were guhertin da ku mafên gelê Kurd misoger bike û mizgînî da koçberên Efrînê ku vegera wan a li ser warên xwe nêzîk bûye.
Tevlîbûna Artêşê û Serdana Şamê
Mezlûm Ebdî di hevdîtinekê de diyar kir, danûstandinên bi hikumeta Sûriyeyê re ber bi qonaxeke nû ve diçin û rêkeftineke destpêkî ji bo tevlîbûna HSD û Hêzên Ewlekariya Hundirîn di nav Wezaretên Parastin û Karên Hundir ên Sûriyeyê de hatiye kirin.
Ji bo pêkanîna vê rêkeftinê, Ebdî da zanîn ku "komîteyên leşkerî yên hevbeş wê di demek gelek nêzîk de serdana Şamê bikin" da ku hûrgiliyên teknîkî û leşkerî gotûbêj bikin.
Guhertina Destûrê û Mafên Kurdan
Derbarê çareseriya siyasî û paşeroja Kurdan li Sûriyeyê de, Fermandarê Giştî yê HSDê tekez kir, danûstandinên wan bi Şamê re ne tenê leşkerî ne. Li gorî Ebdî, hikumeta Sûriyeyê razîbûna xwe nîşan daye ku destûra welat were guhertin û mafên gelê Kurd tê de bi awayekî fermî werin parastin. Hat ragihandin ku şandeyeke hevbeş a Kurdî jî dê di demeke nêzîk de ji bo gotûbêjkirina van mijarên siyasî serdana Şamê bike.
Çarenûsa Dêrazorê û Reqayê
Li ser pirsa radestkirina bajarên wekî Dêra Zor û Reqayê ji hikumeta navendî re, Mezlûm Ebdî bi awayekî zelal got: "Radestkirina Dêrazorê, Reqayê yan jî her herêmeke din a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ne di rojeva me de ye."
Herwiha Ebdî destnîşan kir, statuya van parêzgehan bi şêwazê rêveberiya giştî ya Sûriyeyê ve girêdayî ye û mafê gelên van herêman e ku sîstema herî baş ji bo xwe hilbijêrin.
Vegera Koçberên Efrînê
Di dawiya daxuyaniya xwe de, Mezlûm Ebdî mizgînî da bi hezaran koçberên Efrînê û got ku vegera wan a li ser mal û milkên xwe nêzîk e. Herwiha anî ziman ku mijara vegera koçberên Efrîn, Serê Kaniyê û Girê Spî bi hikumeta Sûriyeyê re hatiye axaftin.
Ebdî diyar kir, ev pêvajo dê di qonaxên bê de Serê Kaniyê û Girê Sipî jî li xwe bigire, lê wî tekez kir ku "vegera bi awayekî giştî di dema niha de zehmet e."