Nêzî 270 hezar Pêşmerge û endamên hêzên ewlehiyê tevlî dengdana taybet dibin
Navenda Nûçeyan (K24) - Zêdetirî 145 hezar Pêşmergeyan û zêdetirî 124 hezar fermanberên Wezareta Navxwe ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê dê tevlî dengdana taybet a Iraqê bibin.
Li gorî amarên Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê ku ji K24ê re şandine, hejmara giştî ya dengdêran di çarçoveya dengdana taybet de 1.313.859 dengder in, ku hêzên Pêşmergeyan, artêşa Iraqê û hêzên ewlehiyê yên girêdayî wezaret û desteyên cuda vedigire.
Li gorî amaran, Wezareta Navxwe ya Iraqê xwedî hejmara herî zêde ya dengdêrên taybet e ku 597.453 kes in, piştî wan wê Wezareta Parastinê tê ku 298.054 dengdêr hene.
Belavbûna hejmara dengdêrên taybet li ser wezaret û desteyan bi vî rengî ye:
Wezareta Navxwe ya Iraqê: 597.453 dengdêr
Wezareta Parastinê ya Iraqê: 298.054 dengdêr
Wezareta Pêşmerge ya Herêma Kurdistanê: 145.907 dengdêr
Desteya Heşda Şeibî: 128.127 dengdêr
Wezareta ya Herêma Kurdistanê ya Herêma Kurdistanê: 124.312 dengdêr
Dezgeha Dijeterorê ya Iraqê: 18.410 dengdêr
Desteya Deriyên Sînorî: 1.596 dengdêr
Dengdana taybet ji bo gera şeşê ya Parlementoya Iraqê sibê (Yekşem, 8ê Mijdara 2025ê) saet 07:00 ê sibehê dest pê dike û heta saet 06:00ê êvarê ya heman rojê berdewam dibe. Ew dengdan hêzên ewlehiyê û awareyan vedigire.
1 milyon û 313 hezar û 980 endamên hêzên ewlehiyê û 26 hezar û 538 aware dê tevlî hilbijartinên taybet bibin. Her di dengdana taybet de, 809 bingeh û 4.501 westgehên dengdanê dê ji bo hêzên ewlehiyê û 27 bingeh û 97 westgehên dengdanê dê ji bo awareyan vekirî bin.
Hejmara giştî ya berbijaran ji bo hilbijartinan 7 hezar û 744 berbijar in, herwesa heta niha 848 berbijar ji wê pêşbirkê hatine dûrxistin.