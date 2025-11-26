Eger Romeo û Juliet bizewicîna dê çi bibûya? Şanoya Amedê bersivê dide
Enqere (K24) – Li Enqereyê di çarçoveya 28emîn Festîvala Şanoyê a Enqerê ya Navneteweyî de Şanoya Bajêr a Amedê lîstika xwe ya bi navê Romeo û Julîet niha Çawa Ye? pêşkêş kir. Lîstika berhema Willîam Shakespearê ji aliyê lîstîkvanên Kurd ve bi awayekî komedi hat lidarxistin ku berê xwe dide li ser rastiya zewaca piştî çend salan.
Li Enqerê 28emîn Festîvala Şanoyê a Enqerê ya navneteweyî birêve diçe ku di festîvalê de 28 lîstik ji aliyê komên herêmî û biyanî ve dê bên lîstin. Şanoya Bajêr a Amedê jî di çarçoveya festîvalê de derket ser dike
Lîstika ku derhêneriya wê Rukneddîn Gun dike çîroka evîna trajîk û gerdûnî ya di navbera Romeo û Julietê de vedibêje, ku her du jî endamên du malbatên li hev nakin (Montague û Capulet) in. Lîstik çîroka trajîk ya kevn vediguherîne berhemeke şanazî ya li ser rastiya zewaca piştî çend salan.
Lîstikvan Ozcan Ateş ji K24ê re got: “Romeo û Julîet hûn dizanîn çîrokekî ku di cîhanê de tê nasîn e. Lê bes ev parodiya wî ye, kesekî din lêrikibandiye û Romeo û Julîet niha çawa ye? Heke ne mirî buna wê çawa bûbû ya, zewîcîna û zarokekî wan çêbûye û ew gengeşiyên nav malbatê hinekî mijara xwe ji wir digre. Bi aliyekî komedi hatiye nivîsandin. Loma ev demeke dirêj e, me sala borî lidarxistibû lê em li Amedê jî pir nelîstin û em difikirin di pÊşerojê de jî lig elek deveran turneyên wî çêbikin.”
Lîstikvan Nurşen Adiguzel jî dibêje: “Hesteke birastî cuda ye. Me yekem promiyera xwe li Amedê kir û mihrîcanê bi vê lîstikê vekir. Temaşevanan pir hez kir, eleqe pir xweş bû. Ji berk u temaşevanên me birastî ji komediye pir hez dikin di wî aliyî de me tengasî nejiyan. Hatina me ya vê derê cara yekem e, em bi TAKSAVê re hatin vê derê û bi kelecaniyeke mezin ku zû de em nehatibûn Enqereyê.”
Lehengên navdar di lîstikê de pirsê ji nivîskarê eslî, Shakespeare, dikin ku çawa dibe ku evîna ku mirov dibe ser ewr û asîmanan, gihiştiye vê rewşa xerab? û ev bi şanazî tê ravekirin. Welatiyên li Enqerê jî derbarê şanoyê de hêstên xwe tînins zimen.
Temaşeker Zozan Ozmen: “Şanoyeke gelekî xweş bû. Ev tiştên wilo Kurdî hem konsert hem şano li Enqere, li paytexta Tirkiyeyê ku zêdetir bibin wê ji bo me jî gelekî baş bibe.”
Weqfa ji Bo Lêkolînên Civakî, Çand û Hunerê (TAKSAV) jî di dawiya lîstîkê de ragihand ku ew kêfxweşin ku cîh û piştgiriyê didin berhem û çanda Kurdî jî. Herwiha festîval dê heta 1ê Berfanbarê berdewam bike.