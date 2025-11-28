37emîn Festîvala Şano li Kirmaşanê dest pê kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Li Rojhilatê Kurdistanê, 37emîn "Festîvala Şano ya Parêzgeha Kirmaşanê" bi tevlîbûna hejmarek komên şanoyê û bi amadebûna hunerdostan dest pê kir.
Festîvala îsal, ku yekem roja xwe bi coşeke mezin derbas kir, bi beşdariya 8 grûpên şanoyê birêve diçe. Biryar e çalakî heta roja Yekşemê berdewam bin.
Yek ji wan şanoyên ku di festîvalê de bal kişand ser xwe, şanoya "Argoman" e. Ev şano behsa dîroka Îranê di çarçoveya "jêrzemîneke girtîgehê" de dike. Şanokara Kurd a ku bi vê berhemê beşdar e, diyar kir ku ev berhem bi beşdariya kesên jêhatî û xwedî şiyan hatiye amadekirin.
Emîr Huseyn Heyatî, yek ji şanokarên din, bal kişand ser giringiya çand û hunerê ji bo nasnameya neteweyî û got: "Huner, nasnameya millî nîşan dide. Tiştek ji wê giringtir nîne ku em bi rêya çand û hunerê, nasnameya miletekî û bajarekî nîşan bidin."
Şanokar Yasemîn Ekberî peyama xwe ya ji bo xelkê Kirmaşanê wiha anî ziman: "Peyama min ew e ku bila xelk piştevaniya şanoya Kirmaşanê bikin. Di nava vê hunerê de şiyanên nepenî û mezin hene ku divê derkevin ser dikê."
Armanca sereke ya van festîvalan, pêşxistina hunera şanoyê, guhertina ezmûnên di navbera hunermendan û dîtina behreyên nû ye.
Li gorî sîstema festîvalê, 8 kom berhemên xwe pêşkêş dikin û di dawiyê de lîjneyeke pispor dê baştirîn berhem hilbijêre. Tê çaverêkirin ku berhema serkeftî, wekî nûnera parêzgehê beşdarî "Festîvala Navdewletî ya Şanoya Fecr" bibe ku mezintirîn çalakiya şanoyê ye li Îranê.