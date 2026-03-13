Di roja jidayikbûna Barzaniyê Nemir de, hejmara yekem a kovara "2+2=1" tê weşandin
Navenda Nûçeyan (K24) – Sibe 14ê Adara 2026an, kovareke nû ya bi navê "2+2=1" hejmara xwe ya yekem diweşîne. Ev kovar wekî projeyeke siyasî û ramanî ji bo xizmeta yekîtiya neteweyî û aştiyê hatiye amadekirin.
Sernivîserê kovarê Xazî Adil Gerdî derbarê nav û dîtina vê projeya rojnamevaniyê de ragihand, "2+2=1" ne tenê hevkêşeya matematîkî ye, lê belê dîtineke siyasî, exlaqî û dîrokî ye. Gerdî diyar kir, di cîhaneke tije nakokî de, ev kovar li ser wê baweriyê ava bûye ku "dema Kurd bibin yek, dê ji bo xizmeta aştî, rûmet û mafên gelan, bibin hêzeke bêhempa."
Armanc: Yekîtiya li derveyî sînoran
Gerdî tekez kir, armanca wan a sereke yekîtiya gelê Kurd e ku li derveyî hemû sînor, cudahiyên partî û îdeolojiyan be. Herwiha got: "Dîrokê çespandiye ku dabeşbûn, çekê herî bi bandor ê li dijî Kurdan e. Ji ber vê yekê, em parastina yekîtiyeke hişmendane û berpirsiyar dikin ku li ser bingeha diyalog û rêza dualî be."
Mijarên navdewletî û herêmî
Kovara "2+2=1" dê doza Kurd bi awayekî cidî û zelal bîne ziman û wekî mijareke herêmî û navdewletî binirxîne, ne tenê wekî pevçûneke navxweyî. Sernivîskar Gerdî bal kişand ser wê yekê ku kovar dê analîz û pêşniyarên siyasî pêşkêş bike, da ku bibe beşek ji çareseriyeke mayînde û dûrî tundûtûjiyê.
Zaravayên Kurdî û nivîskarên xwebexş
Hejmara yekem a kovarê bi her du zaravayên Kurmancî û Soranî hatiye çapkirin, lê di hejmarên bê de dê zaravayên din ên Kurdî jî tê de cih bigirin. Nivîskarên ji her çar parçeyên Kurdistanê bi awayekî xwebexş û bêberamber babetên xwe di vê kovarê de diweşînin.