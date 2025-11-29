Li Mehabadê Sêyemîn Fêstîvala Helperkeya Kurdî bi coşeke mezin dest pê kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Li bajarê Mehabadê yê Rojhilatê Kurdistanê, sêyemîn "Fêstîvala Helperkeya Kurdî" bi beşdariya gelek koman û coşeke mezin a xelkê dest pê kir.
Fêstîval bi karnavaleke rengîn li kolanên Mehabadê dest pê kir. Komên helperkeyê yên beşdar, bi cil û bergên xwe yên resen, ji navenda bajêr heta Hola Wehdetê meşiyan û dîmenên balkêş pêşkêş kirin. Hola Wehdetê wekî cihê sereke yê birêveçûna çalakiyan hatiye diyarkirin.
Di merasîma vekirina fêstîvalê de, berpirsên bajarê Mehabadê giringiya vê çalakiyê nirxandin û ew wekî derfetek ji bo parastina çand û kultura resen a Kurdewariyê bi nav kirin.
Nûnerê Mehabadê li Parlementoya Îranê Selam Sitûde di gotara xwe de got: "Ev cure merasîm, şahî û kombûn ji bo hemû xelkê giringiyeke taybet hene."
Qaymeqamê Mehabadê Mihemed Sadiq jî bal kişand ser cihê helperkeyê di jiyana Kurdan de û got: "Eger em bi hûrî lê binerin, helperke beşek ji jiyana mirovan e; di şîn û şahiyê de, di şer û aştiyê de û tenê di ayîn û perestinê de jê cuda ye."
Li gorî zanyariyên Raber Kurdistanî, Rêveberê Sêyemîn Fêstîvala Helperkeya Kurdî, ji 29 komên ku berhemên xwe şandibûn, tenê 10 kom ji bo qonaxa pêşbirkê hatine hilbijartin. Ev kom ji bajar û parêzgehên cûda yên Rojhilatê Kurdistanê û her wiha ji Kurdên niştecîhên Tehranê pêk tê.
Di şeva yekem a fêstîvalê de, şeş koman hunera xwe pêşkêş kirin. Armanca fêstîvalê wekî geşepêdana hunera helperkêya Kurdî hatiye diyarkirin.
Xelat û Festîvala Navdewletî ya Baneyê
Festîval dê sê rojan bidome û di dawiyê de sê komên serketî (yekem, duyem û sêyem) dê bên xelatkirin. Komên ku di vê fêstîvalê de bi ser bikevin, mafê beşdariyê di Fêstîvala Navdewletî ya Helperkeya Kurdî ya li bajarê Baneyê de bidest dixin.
Beşdar û amadebûyên fêstîvalê, di nav de endamên komên helperke û welatî, kêfxweşiya xwe ji bo lidarxistina çalakiyeke wiha anîn ziman û tekez kirin ku ev yek dibe sedema zindîhiştina çanda Kurdî.