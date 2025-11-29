Çavkaniyek bo K24ê: Pêvajoya hinardekirina gazê bo westgehên elektrîkê tê destpêkirin
Navenda Nûçeyan (K24) - Çavkaniyeka taybet ji Kurdistan24ê re ragihand: “Gaza Zeviya Kormorê dê careka din vegere nav boriyên veguhastina gazê ji bo westgehên berhemanîna elektrîkê.”
Çavkaniyeka taybet îro (Şemî, 29ê Mijdara 2025ê) ji Kurdistan24ê re got: “Niha pêngav pêngav dîsa gaza Zeviya Kormorê vedigere nav boriyên veguhastina gazê ji bo westgehên elektrîkê.”
Wê çavkaniyê amaje jî da ku, pêdivîtiya wê pêvajoyê bi çend saetan heye da ku bigihîje qonaxa zextê û di dû re bi pêngavên zanistî û bi çend saetan piştî nêzîkî 10 saetên din dê ji bo westgehên elektrîkê amade bibe.
Çavkaniya jêgotî ron jî kir ku, qonaxa vegerandina megawatên elektrîkê û ji nû ve destpêkirina westgehan jî ji bo nav tora neteweyî dê dest pê dike û ev qonax jî dê 4 heta 10 saetan bidome.
Her wê çavkaniyê eşkere jî kir ku, tîmên Wezareta Elektrîkê dabînkirina elektrîkê pêngav pêngav vedigerînin rewşa berî bombebaranê.
Nêzî saet 23:30 roja Çarşemê (26ê Mijdara 2025ê) bi rêya dronan êrîşî ser Zeviya Gazê ya Kormorê li qezaya Çemçemalê ya parêzgeha Silêmaniyê hat kirin, ku bû sedema rawestandina berhemanîna gazê li wê zeviyê û hinardekirina gazê ji bo hemî westgehên elektrîkê.