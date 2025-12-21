Siyasî

Serok Barzanî sersaxî ji Ano Cewher re xwest

Serok Barzanî
Serok Barzanî
Kurdistan Serok Barzanî Ano Cewher Sersaxî

Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî di peyamekê de hevxemiya xwe ji bo Wezîrê Veguhastin û Gihandinê yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Ano Cewher diyar kir, ji ber wexera dawiyê ya mamê wî Zuhêr Ebdulmesîh.

Peyama Serok Barzanî:

Bi Navê Xudayê Mezin û Dilovan

Rêzdar Wezîrê Veguhastin û Gihandinê yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Ano Cewher, nûçeya wexera dawiyê ya mamê we yên rêzdar Zuhêr Ebdulmesîh gihîşt me.

Em sersaxiyê ji we û malbat û xizmên we re dixwazin.

Em ji Xudayê mezin dixwazin ku canê wî bi bihuşta mezin şa bike û sebir û hedarê bide hemî aliyan.

 

Mesûd Barzanî

21ê Kanûna Yekê ya 2025ê

 
Kurdistan24 ,