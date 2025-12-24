Siyasî

Peyama Mesrûr Barzanî bi helkefta Cejna Bûna Hezretê Îsa

Kurdistan Mesrûr Barzanî Xiristiyan Hezretî Mesîh

Navenda Nûçeyan (K24) - Bi helkefta Cejna Bûna Hezretê Îsa, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê di peyamekê de pîrozbahî li Xiristiyanên Kurdistan, Iraq û cîhanê kir.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Çarşem, 24.12.2025) di peyamekê de daxwaza cejneka pirî xêr û xweşî ji bo Xiristiyanan kir û got: “Di vê helkeftê de, em pabendbûna xwe ya neguher bi parastin û pêşvebirina nirxên pêkvejiyana aştiyane û biratî û yekrêziya di navbera pêkhateyên Herêma Kurdistanê de tekez dikin.”

Peyama Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê:

Bi helkefta Cejna Bûna Hezretê Mesîh (silavên Xudê li ser bin), ez germtirîn pîrozbahî li Xiristiyanên Kurdistan, Iraq û cîhanê dikim û cejneka pirî xêr û xweşî ji wan re dixwazim.

Di vê helkeftê de, em pabendbûna xwe ya neguher bi parastin û pêşvebirina nirxên pêkvejiyana aştiyane û biratî û yekrêziya di navbera pêkhateyên Herêma Kurdistanê de tekez dikin.

Cejna we pîroz be û her bi şahî û tenduristî bijîn.

 

Mesrûr Barzanî

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê

24.12.2025

 
 
Kurdistan24 ,