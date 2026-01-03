HAK-PAR: Şaredarî ji xizmeta gel bêtir, bi siyaseta mîtîngan re mijûl e
Diyarbekir (K24) – Partiya Maf û Azadiyan Hak Parê derbarê mexduriyeta piştî barîna berfê derketî holê de, daxuyaniyek belav kir. Hak Par amaje dike ku Şaredariya Bajarê Mezin a Diyarbekirê, Parêzgeriya Diyarbekirê û qeymeqamtiyên navçeyan, erkên xwe cîbicî nekirine û ji ber wê mexduriyetek wisa mezin derketiye holê.
Serokê Partiya Maf û Azadiyan a Şaxa Diyarbekirê Mustafa Okumuş îro 3ê Çileyê derbarê barîna berfê û wernegirtina bergiriyan de daxuyaniyek ji raya giştî re parve kir.
Daxuyaniya Mustafa Okumuş wiha ye:
“Nûnerên Çapemenî û Medyayê yên Birêz; Wekî ku hûn dizanin, di van rojên ku em ketin sala nû ya 2026an de, yekem berfek pir a salê li bajarê me yê Amed û parêzgehên derdorê barî. Agahiyên li ser barina berfe a ku tê payîn berê ji hêla ajansa hewayê ya têkildar û medyayê ve ji raya giştî re hatibû ragihandin.
Bi berfê re, bajarê me di nav 8 demjimaran da bi berfê ve hate nixumandin. Hemû damarên sereke û rêyên wê bi berfê ve hatin nixumandin. Lêbelê, ne rêveberên herêmî û ne jî rayedarên sivîl li tu derê xuya nedibûn. Wisa bû ku rêveberên şaredariyê û rayedarên dewletê, tevî walî û qeymeqamên navçeyan, komployek çêkiribûn da ku gel ceza bikin ne ku xizmetê ji wan re bikin.
Mixabin, şaredar ji hişyariyên meteorolojîk bêtir bi mîtînga ‘Azadî ji bo Ocalan’ re eleqedar bûn. Gelê Amed bi awayekî rast bertek nîşan da û li qada giştî û li ser medyaya civakî li dijî vê rewşê nerazîbûn nîşan da.
Gelê Amed digot: ‘Madem me hûn hilbijartin, divê hûn berpirsiyariyên xwe bicîh bînin.’ Rêveberên şaredariyê yên niha, li şûna ku karên xwe bikin, bi gotina ku wan ji rêveberên tayînkirî tevliheviyek mîras girtine, bersiva nerazîbûna raya giştî didin. Her ku asta rexneyên raya giştî zêde dibe, hevşaredar hewl didin ku vê pirsgirêkê veguherînin çîrokeke qurbanîbûn û neheqiyê, û berfa giran wekî karesatek xwezayî bi nav dikin.
Hewldana ji berpirsiyariyê dûrketinê bi îqtibaskirina daneyên dîrokî û binavkirina wê wekî karesatek xwezayî ne exlaqî ye û ne jî exlaqî ye. Gelê hêja yê Dîyarbekirê, bajarê me bajarekî dîrokî û kevnar e ku di her warî de li çaraliyê cîhanê bûye marqeyek. Jiyana rojane divê ji ber berfê raweste û nikare raweste. Berî ku ez daxuyaniya xwe biqedînim, li ser navê partiya xwe, Serokatiya Parêzgeha Amed HAK-PAR, ez sersaxiyê ji xelkê hesas ê vî bajarê kevnar ê Amed re dixwazim û bang li hemî rêvebirên şaredariyê, parêzgarê parêzgehê û parêzgarên navçeyan dikim ku pirsgirêkên veguhastinê yên li ser hemî rêyên navçe û gundan, ji navenda bajarê me dest pê bikin, çareser bikin û rê li ber gelê me bigirin ku careke din vê zehmetiyê bijî.”