Îsraîl êrîşa hêzên Sûriyê ya li ser Kurdên Helebê şermezar dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Êrîşên rojên dawî yên li ser taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê yên Helebê, bû sedema bertekên tund ên Îsraîlê.
Îsraîl: Rojava deyndarê kurdan e
Li gorî nûçeya CNNê, Wezîrê Derve yê Îsraîlê Gideon Sa'ar êrîşên li ser taxên kurdan ên Helebê bi tundî şermezar kirin û ev rewş wekî "metirsîdar" pênase kir.
Sa'ar di daxuyaniya xwe de bal kişand ser têkoşîna kurdan a li dijî terorê û got: "Civaka navneteweyî û Rojava ‘deyndarê exlaqî’ yê kurdan in, ji ber ku wan di têkbirina DAIŞê de roleke mezin lîstiye."
Sa'ar herwiha hişyarî da ku bêdengiya cîhanê dê bibe sedema zêdebûna şîdeta hikûmeta Sûriyê û ev yek li dijî sozên ji bo "Sûriyeya nû" ye.
Bîlançoya êrîşan: 8 kuştî û 57 birîndar
Li gorî agahiyên dawî yên ku ji aliyê Navenda Ragihandinê ya Asayîşê ve hatine parvekirin, sê roj in li ser hev topbaran û êrîşên komên çekdar ên ser bi hikûmeta Şamê ve berdewam dikin. Di encama van êrîşan de heta niha 8 sivîl hatin kuştin û 57 kesên din jî birîndar bûne. Tê gotin ku rewşa hin birîndaran giran e û ji ber dorpêçê, gihandina pêdiviyên tenduristiyê zehmet bûye.