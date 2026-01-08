Encûmena Bilind a Elewiyan: Divê komkujiya li Şêx Meqsûd û Eşrefiyê were rawestandin
Navenda Nûçeyan (K24) – Encûmena Bilind a Îslamî ya Elewiyan li Sûriye û Cîhanê êrişên li ser taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê yên Helebê bi tundî şermezar kirin. Encumenê daxwaz kir ku demildest komkujiyên li dijî sivîlan werin rawestandin û Sûriye bi sîstema nenavendî were birêvebirin.
Encûmena Bilind a Îslamî ya Elewiyan li Sûriye û Cîhanê, têkildarî geşedanên dawî yên li herêmên kinarê deryayê û taxên Kurdan ên Helebê daxuyaniyeke nivîskî weşand. Encumenê hişyarî da ku kiryarên desthilata niha jiyana hevbeş û şîrazeya neteweyî ya Sûriyeyê dixe bin metirsiyê.
Encumenê di daxuyaniya xwe de desthilata "de facto" ya bi serokatiya "Ebû Mihemed Colanî" tawanbar kir û ragihand. operasyonên reşbigirî, kuştin û kiryarên neyasayî yên li Helebê binpêkirineke eşkere ya mafên mirovan e.
Di daxuyaniyê de hat gotin: "Berdewamiya vê siyaseta qirkirinê dê civaka Sûriyeyê bi temamî hilweşîne. Berpirsyariya van herdu karesatan di stûyê îdareya niha ya Sûriyeyê de ye."
Daxwazên Encûmena Elewiyan
Encûmenê ji bo çareserkirina krîzê û parastina sivîlan ev daxwazên sereke rêz kirin:
- Divê demildest komkujiyên meydanî werin rawestandin.
- Dîmenên çekdarî yên li bajarê Helebê werin bidawîkirin.
- Hemû pêkhateyên Sûriyeyê bêyî cudahî werin parastin.
- Pabendbûna bi biryarên navneteweyî were nîşandan.
Çareserî: Destûreke medenî û sîstema nenavendî
Encumena Bilind a Elewiyan bang li civaka navneteweyî kir ku li hemberî van bûyeran bêdeng nemînin. Encumenê destnîşan kir ku bingeha çareseriyê "destûreke medenî" ye û divê Sûriye bi sîstemeke "nenavendî" were birêvebirin da ku mafên hemû pêkhateyan werin parastin.
Roja sêşemê, 6’ê Çileya 2026’an, komên çekdar ên girêdayî desthilata nû ya Sûriyeyê bi tank û topan êrişeke berfireh birin ser taxên Kurdnişîn ên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê yên Helebê, ku di encamê de gelek sivîl bûn qurbanî û bi dehhezaran kes koçber bûn.