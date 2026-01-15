Mûsa Ehmed: Bexda li hemberî koçberan gelekî bêxem e
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî Mûsa Ehmed ragihand, hikûmeta Iraqê û bi taybetî Wezareta Koç û Koçberan li hemberî koçberên li Herêma Kurdistanê gelekî kêmtirxem in. Ehmed eşkere kir ku Bexdayê par tenê 4 caran xwarin daye koçberan û sûtamenî jî ji bo wan dabîn nekiriye.
Musa Ehmed, îro 15ê Çileyê beşdarî merasîma vekirina firineke nanî ya li kampa koçberan a li Şêxanê bû û ji peyamnêrêr Kurdistan24ê bal kişand ser rewşa giran a jiyana koçberan û kêmkirina alîkariyên navneteweyî.
Ehmed bi tundî rexne li hikûmeta federal a Iraqê girtin û destnîşan kir ku tevî ku piraniya niştecîhên kampan welatiyên Iraqê ne, lê Bexda berpirsiyariyên xwe bi cih nayîne.
Ehmed got: "Wezareta Koç û Koçberan a Iraqê di xizmeta koçberan de gelekî sist e. Ji bo mînak, par li şûna ku 12 caran para xwarinê were belavkirin, wan tenê 4 caran xwarin dane koçberan. Ev di demekê de ye ku budceya wezaretiyê ji bo vê yekê heye. Her weha di nava vê sermayê de hikûmeta Iraqê tu sûtamenî ji bo germkirinê nedaye kampan."
Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî diyar kir, vekirina vê firina nanî li kampa Şêxanê dê bibe alîkariyeke mezin ji bo koçberan. Ev firin ji aliyekê ve derfeta kar ji bo hejmarek ciwanên kampê peyda dike, ji aliyê din ve jî dê nanê rojane dabîn bike.
Mûsa Ehmed tekez kir ku ev firin dê "nanê belaş" bide malbatên ku rewşa wan a aborî xirab e yan jî endamên wan ên xwedî nexweşiyên giran hene.
Mûsa Ehmed bal kişand ser amarên koçberan û diyar kir, ji bilî niştecîhên kampan, zêdetirî 600 hezar koçber li derveyî kampan û di nava bajarên Herêma Kurdistanê de dijîn. Wî got ku hikûmeta Iraqê ti alîkariyê nade van kesan û barê giran li ser milê Herêma Kurdistanê û Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ye.
Di dawiya axaftina xwe de, Mûsa Ehmed bang li xêrxwazan kir ku ji bo dabînkirina ard piştgiriyê bidin vê firinê da ku karibe xizmeta malbatên hewcedar bidomîne.